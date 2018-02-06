Kılıçdaroğlu ‘YPG terör örgütü’ deyip ekledi: Sen Nusra’ya terör örgütü diyemiyorsun

CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PYD’nin eski lideri Salih Müslim’in 2015’te Ankara’da ağırlanmasına atıfta bulunarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı örgütlerle işbirliği yapmakla suçladı.

Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısında Erdoğan’ın YPG ile ilgili eleştirilerine yanıt verdi.

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Erdoğan’ın “PYD/YPG terör örgütü müdür? Yiğitsen açıkla” şeklindeki sözlerini hatırlatarak şöyle konuştu: “Vallahi de billahi de ben yiğidim. Anadolu’nun Köroğlusu, Efesiyim. 50 sefer söyledim, meydanlarda, televizyonlarda söyledim. Bunlar terör örgütüdür. Ben sana soracağım. Sen yiğit misin? Sen de yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey, karşıma çıkarsın. Benim tankım yok, tüfeğim yok, polisim yok, valim yok, ordum yok, kaymakamım yok, Allah’ım var, Allah’ım. Çıkacaksın karşıma. Yalan, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal edene yakışmaz. Sen hala El Nusra terör örgütü müdür, değil midir, söyleyemiyorsun.”

‘Müslim’i tutuklatman gerekmiyor muydu?’

Yargıtay’ın 2015’te 21 Mayıs 2105’te aldığı ‘PYD-YPG terör örgütü’ olarak kararına ilişkin tutanağı gösteren Kılıçdaroğlu, PYD’nin o dönemki lideri Salih Müslim’in buna rağmen Ankara’da davet edildiğini belirterek Erdoğan’a seslendi: “Ben de sana soruyorum Bay Recep, sen mahkeme kararına rağmen terör örgütü saymasına rağmen hangi vatansever duygularla Salih Müslim’i Ankara’ya davet ettin, ayağına halılar sersin. Yiğitsen açıkla. Bu bana sorulduğunda, 2016’da kim PKK’ya destek veriyorsa, biz onu PKK’nın yan organı olarak görürüz. Meşru organların terör örgütleri ile ilişki kurmalarını asla kabul etmeyiz. Ey Amerika diye bağıran Cumhurbaşkanı, Amerika dönüp sorsa sen PYD’nin liderini Ankara’ya davet ettin. Sen onun terör örgütünün bir üyesi olduğunu bilmiyor muydun? Tutuklatmak gerekmiyor muydu?”

‘Senin yerliliğin de milliliğin de batsın’

Kılıçdaroğlu, FETÖ’ye, PKK’ya, El Nusra’ya, IŞİD’e yardım ve yataklık yaptığını söylediği halde Erdoğan’ın kendisini mahkemeye vermediğini belirterek sözlerine şöyle son verdi: “Mahmut Tanal karşımda oturuyor. Salı günü dilekçeni ver. Mahkeme kararlarını da vereceğim. O karardan sonra Salih Müslim’i buraya kim davet ettiyse işbirliği içindedirler. Onlar bizi kendileri gibi sanıyorlar. Onlar kendi ülkelerinin çıkarlarını değil, kendi çıkarlarını savunurlar. 15 milyon dolarlık malı sattığın şirket hangi şirket? Tık yok. Senin yerliliğin de batsın, milliliğin de batsın.”