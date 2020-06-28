Kılıçdaroğlu, ‘YKS eleştirisi’yle gençlere seslendi: Bir ‘dislike’ çok şey ifade ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ertelenmemesini eleştirdi.
YKS’nin toplam üç oturumu, dün ve bugünkü sınavlarla tamamlandı. Sınavlarda, corona virüsüne karşı bazı önlemler alındı. Sınav öncesi, YKS’nın ertelenmesine dair başvuru mahkeme tarafından reddedilmişti.
Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabından bir video yayınlayarak, YKS’nin ertelenmemesini eleştirdi.
CHP liderinin paylaşımında “Zira bir dislike bile çok şey ifade ediyor” ifadesiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir videosuna gönderme yapması dikkat çekti.
Erdoğan’ın iki gün önce YouTube üzerinden yaptığı ‘Gençlerle Video Konferans Buluşması’na 100 bin ‘like’, 360 bin ‘dislike’ atılmıştı. Aynı videoda yorumlar da engellenmişti.