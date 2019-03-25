Kılıçdaroğlu: Yerel seçimden sonra genel seçim çağrısı doğru değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimin ardından erken seçimi gündeme getirmeyeceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Habertürk TV’de canlı yayına katılan CHP lideri, iktidarın ‘koltukları sallanır diye’ korktuğunu ifade etti.

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“Muhtar, belediye başkanı, il genel meclisi seçiyoruz. Bunun genel seçimle alakası yok” diyen Kılıçdaroğlu, muhalefetin başarılı olması durumunda genel seçim çağrısını yapacağının söylendiğini dile getirdi.

CHP lideri şöyle devam etti: “Böyle bir şey yok. Belediye başkanının başarısını görmeden seçim istemek kadar yanlış bir şey yoktur. Belediye başkanı başarısını gösterecektir. Öbür türlü fırsatçılıktır. ‘Yerel seçimi kazandım, hadi genel seçime gidelim’ yaklaşımı doğru değil. Vatandaş artık seçimden yoruldu. Toplumun seçtiği kişileri değerlendirilmesi lazım. Ekrem bey başarılı olursa o zaman; ‘Evet, CHP verdiği sözü tutuyor, herkese kucak açtı, hiçbir çocuk yatağa aç girmedi, anneler çocuklarını kreşe götürüyorlar…’“

‘Anketler bir tarafa…’

Mitingleri ve anketleri bir tarafa bırakarak vatandaşlarla bir araya geldiğini aktaran Kılıçdaroğlu, uzun yıllar AKP’ye veren ancak 31 Mart için “Bundan sonra oyum sizin” diyen yüzlerce vatandaşlar karşılaştığını söyledi.

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CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Sarayda oturan bir kişinin halkın sorunlarına eğilmesi mümkün değil. Bilse dahi çözme kapasitesi yok artık. Hayatında işsizlik, yoksulluk görmemiş, ne anlar işsizlikten, yoksulluktan… Onların yaşamı ile halkın yaşamı arasında derin uçurumlar var. O uçurumları kapatmak da bizim görevimiz.”

Kılıçdaroğlu şunları anlattı: “Gerçekten de biz referandum sürecinde seçmenimizi kırdık. Bunun kabahati bize ait. Kendi içimizde çözdük, anlattık, neden, nasıl oldu diye… Çıkardığımız bütün adaylar kamuoyunun ilgisini çeken, sevilen, dürüst, bir şeyler yapmak isteyen, kenti kucaklayan, arkasında başarı hikâyesi olan adaylar. Bunların belediye başkanı olarak seçilmesi başlı başına güzel bir olay.”

