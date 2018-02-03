Kılıçdaroğlu yeniden CHP genel başkanı

Diken, CHP’nin ‘Adalet ve Cesaret’ temalı 36’ncı olağan kurultayındaki gelişmeleri dakika dakika bildirdi.

23.45 Kılıçdaroğlu genel başkan seçildikten sonra teşekkür konuşması yaptı: “Üstlendiğim görevin sorumluluğunu çok iyi biliyorum. Bu ülkenin her ferdinin hakkını hukukunu ve adaletini korumak için her türlü mücadeleyi yapacağıma sizlere söz veriyorum. Bu yaşadığımız ortamda CHP’ye genel başkanlık yapmanın sıradan bir iş olmadığını çok iyi biliyorum. Biz haklı davamızı sonuna kadar götüreceğiz. Adaleti, demokrasiyi hukuku birlikte savunacağız. Birlikte yaşamayı savunacağız.

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Önümüzdeki süreçte zor koşullarda mücadele vereceğiz. Demokrasiyi yüceltmek zorundayız, bu bizim temel görevimizdir. 15 yılda Türkiye’yi kimler beka sorunuyla karşı karşıya getirdi? Kendi ülkemizde barış içinde yaşamak istiyoruz.

Afrin’de hayatını kaybeden kahraman askerlerimize şükran borçluyuz. Onlar bizim onurumuz, gururumuz. Kuvayi Milliye’nin ne olduğunu biliriz. Birlikte mücadele edeceğiz. Türkiye’yi beka sorunundan kurtarmanın yolu ülkemize sahip çıkmamızdan geliyor. Bütün komşularımızla huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bütün komşularımızı kucaklamak isteriz.”

23.29 Sayım bitti. Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkanlığa seçildi. Kılıçdaroğlu 790, İnce ise 447 oy aldı. Kılıçdaroğlu, CHP’nin genel başkanlık koltuğuna 2010’da oturmuştu.

23.00 Oy sayımına geçildi.

21.00 Oy verme işlemi başladı, iki saat sürecek.

18.49 Kılıçdaroğlu ve İnce’nin resmen aday olduğu kurultayda oylama saat 21.00’de başlayacak.

18.23 İnce: “Ben lütuf istemiyorum, adayların, delegelerin özgür iradesiyle aday olmak istiyorum. Bana imza verenlere baskı yapacaksınız sonra mükerrer oy diyeceksiniz, emeğimi kimseye yedirmem.”

17.14 DHA’nın haberine göre İnce’nin adaylığı kesinleşti.

16.31 Muharrem İnce: “Kimsenin lütfuna ihtiyacım yok, 700’ün üzerinde oyla başkan olacağım.”

16.11 Kılıçdaroğlu: “Mükerrer imzalar İnce’ye aktarılsın.”

16.10 CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel şunları söyledi: “Çok delegeden imza isteniyor. 49 delege her iki adaya imza vermiş. Delege bunu bilmeyebilir. Huzura çağrılır ve kararı sorulur. Şu anda Muharrem İnce’nin net 119 imzası var. 49 delegeye imzası sorulacak. Genel başkanımız bir tasarrufta bulundu. Madem ikimizde de var. Bana verilen kısımları ben çekiyorum diyor. Her ikimize verilen imzayı bana saymayın. Ben çekiyorum diyor.”

14:50 Muharrem İnce’nin konuşması sırasında adaylık oylamasında mükerrer oy kullanıldığı, bu nedenle İnce’nin adaylığının düşebileceği öne sürüldü.

14:45 Muharrem İnce: “Genel başkanımızı seviyoruz ama cumhuriyeti daha çok seviyoruz. CHP’nin yeniliğe, değişime ihtiyacı var. (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kastederek) Onun sarayını başına yıkacak bir iradeye ihtiyaç var.”

“CHP’de de tuzu kurular var. Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy onları aldı mı yetiyor. Erzurum, Şanlıurfa onu ilgilendirmiyor. Sığınmışlar üç buçuk belediyeye. Onların oldu mu yetiyor. Ben memnun değilim. Onun için itaat etmiyorum. Bu partide bir itaat edenler, bir de memnun olmayıp itiraz edenler var. Ben itiraz ediyorum.”

“Tüzüğe yazılacak: Partiyi iki seçimde birinci yapamayan genel başkan bir daha aday olamayacak.”

14:40 Kurultayı izleyen NTV ekibi, İnce’nin konuşması sürerken şu notu düştü: “Kurultay başladığından bu yana en coşkulu anlar.”

14:38 İnce kürsüde:

“Bu ülkede hep kandırılan bir iktidar var, hep kaybeden bir muhalefet var.”

“Dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıktım. Ama MYK’dan (merkez yürütme kurulu) ‘Evet’ çıktı. Genel başkan olursam o MYK’nın tamamanı değiştireceğim.”

“Transfer yöneticilik devrini kapatalım bu partide.”

13:45 Parti tüzüğüne göre genel başkanlığa aday olmak isteyenlerin, toplam delegenin yüzde 10’unun imzasını alması gerekiyordu. Beş adaydan yeterli delege imzasına ulaşan yalnızca iki isim oldu: “Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce.”

12:30 Kılıçdaroğlu: “Darbe hukukundan arınmış, toplumsal uzlaşmaya dayalı yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Bunu her yerde savunacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden huzuru, demokrasiyi, adaleti ve yeni bir anayasayı savunduğumuzu her yerde söyleyeceksiniz. Ben değil, biz de olcağız diyenlerle birlikte mazlumun yanında olacağız. Bu altı görevi yerine getirdiğimizde tek adam rejimi son bulacak, cumhurbaşkanı tarafsız olacak. Şimdi onların ördükleri duvarları yıkma zamanı. Yıkacağız o duvarları.”

“Anayasa uygulanamaz hale geldi. Güçler ayrılığı ilkesi sona erdirildi. Önce parti devletine, şimdi hanedan devletine dönüştürüldü. Bu düzeni yıkmak bizim boynumuzun borcudur. Bu düzeni yıkmak Kuvayı Milliyecilerin namus borcudur.”

11.20 Divan başkanlığına Kılıçdaroğlu’nun önerisiyle Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen seçildi.

11.15 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı. Kılıçdaroğlu, kurultaya iki eksikle başladıklarına dikkat çekerek geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi göre eski genel başkan Deniz Baykal ve tutuklu vekil Enis Berberoğlu’ya selam gönderdi.

11.10 CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, CNN Türk canlı yayınında Türkiye’nin en temel sorununun Kürt sorunu olduğunu belirterek, “HDP’ye oy veren insanları PKK ile özdeşleştirmek, yakınlaştırmak… Asıl Türkiye’yi bölmek odur” dedi.

11.10 Partililere Türk bayrağı ve parti flamaları dağıtıldı. Salonda “Biz adaletli bir Türkiye istiyoruz”, “Barışı birlikte inşa edeceğiz”, “Biz biriz, biz bütünüz, biz vatanseveriz”, “Yine yeniden cumhuriyet”, “Tutuklu gazetecilere özgürlük”, “Hak, hukuk, adalet için CHP” afişleri yer aldı.