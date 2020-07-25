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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu yeniden CHP genel başkanı seçildi

Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü olağan kurultayda yeniden CHP genel başkanı seçildi.

Fotoğraf: AA

CHP’nin 37’nci Olağan Kurultayı bugün Ankara’da yapıldı.

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Oylamada listede kayıtlı 1356 delegeden 1318’i oy kullandı, 67 oy geçersiz sayıldı. Kılıçdaroğlu 1251 oyla altıncı kez parti genel başkanı seçildi.

Toplamda 1356 delegenin yüzde 5’ine tekabül eden 68’inin imzasıyla genel başkanlığa aday olunabiliyordu.

Parti Meclisi (PM) üyesi İlhan Cihaner, CHP kurultay onur üyesi Tolga Yarman ve eski vekil Aytuğ Atıcı, aday adayı olmuştu. Ancak yeterli imza toplanamaması nedeniyle Kılıçdaroğlu kurultayda tek aday olarak gösterilmişti.

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