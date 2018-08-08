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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu yeni yönetim oluşturacak: MYK görevden çekiliyor

 

CHP’de merkez yönetim kurulu (MYK) üyelerinin topluca görevden çekilmesi ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı üyeleri dışarıda bırakarak yeni bir yönetim yapısı oluşturması bekleniyor.

Fotoğraf: CHP

CHP’de olağanüstü kurultay tartışmalarının yanısıra, Kılıçdaroğlu’nun partinin yönetim organı MYK’da değişiklikler yapması gerektiği yönünde de örgüt içi baskı var. Kurultay talep etmeyen partililer arasında da MYK’dan şikayetçi olanlar bulunuyor.  MYK bugün değişim gündemiyle toplanıyor.

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Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre artan parti içi tartışmalar yüzünden kurmaylar bugün kendi iradeleriyle, Kılıçdaroğlu’nun elini rahatlatmak üzere, “Genel başkana desteğimiz tamdır” diyerek görevden çekilecek. Bu çekilmeleri bekleyen Kılıçdaroğlu’nun örgütten tepki çeken bazı isimleri MYK’den alacağı, bazı birimleri birleştireceği genel başkan yardımcılığı sayısını 12’ye düşüreceği belirtiliyor. Sayı halen 17.

Yeni MYK’da yerel seçimlerde belediye başkanlığı hedefi olanlara yer verilmeyebileceği belirtilirken; Seyit Torun, Ünal Çeviköz, Haluk Koç, Faik Öztrak, Gamze İlgezdi’nin göreve devam edeceği, yeni görev alabilecek isimler arasında da İstanbul milletvekilleri Oğuz Kaan Salıcı, Yunus Emre, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Hakkı Süha Okay’ın olacağı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu’nun oluşturucağı yeni MYK için ‘başarı ve denge MYK’sı’ olacağı yorumu yapılıyor.

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