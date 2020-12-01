CHP lideri: Yeni tedbirler açıklayan Erdoğan, ekonomiyle ilgili tek cümle kurmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pandemi sürecinin iyi yönetilmediğini söyleyerek ölenlerin sayısının açıklanan resmi rakamdan yüksek olduğunu söyledi. CHP lideri, dün yeni önlemleri açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ekonomiyle ilgili tek cümle kurmamasını’ eleştirdi.

Partisinin, Meclis’teki grup toplantısında konuşan CHP lideri şunları söyledi:

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“Pandemi süreci yaşıyoruz. Olay başladığında hükümete yönelik bir eleştiri getirmedik. Bir felaket vardı biz de çözümler önerdik. Bunların yüzde 99’u uygulanmadı ve pandemi süreci iyi yönetilemedi. 13 bin 746 vatandaşımız resmi rakamlara göre hayatını kaybetti. Gerçek rakamlar bunun çok üzerinde. Salgın hastalık nedeniyle, Covid-19 nedeniyle ölümler bu rakamı katlıyor. Saygınlığınızın olması gerekiyorsa rakamları doğru açıklayacaksınız. Devlet yalan söyler mi? Ya da hiç rakam açıklamazsınız ama yanlış rakam açıklayarak Türkiye’nin itibarını sarsamazsınız. Türkiye’nin rakamlarına kimse inanmıyor. Türk Tabipler Birliği, ‘Rakamlar doğru değildir’ diye açıklama yaptı; terörist ilan ettiler. Bir kişinin hastalığını kim bilir? Doktor bilir. Salgın konusunda geldiğimiz nokta acı. Peki ülkeyi yöneten utanıyor mu? Utanmazlar. “

Erdoğan’ın dün kabine toplantısındaki, kısıtlamaların genişletilmesine ilişkin açıklamalarına da değinen Kılıçdaroğlu, esnafa seçenek sunulmadığını, ekonomik destekten söz edilmediğini söyledi.

Anayasa’da esnafın korunmasına ilişkin özel madde olduğunu, 383 bin işyerinin kapanacağını, 2 milyon 100 bin kişinin işsiz kalacağını belirten Kılıçdaroğlu, esnafın borçlandırıldığını, sırtına faiz yükü bindirildiğini ifade etti.

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Devletin, ikinci kez “Dükkanı kapat” dediğini, bunda da haklı olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, “Esnaf kardeşim seni borçlandırıyor ama maç yayını konusunda Katarlı firmanın borcunu 90 milyar dolar indirdiler. Esnaf kendisini sahipsiz hissediyor ama üzülme bu devran değişecek” dedi.

Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonas’ında şampiyon olan kadın milli takımı kutlayan Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

*Engelli kadrosu var, neden atama yapılmaz?

*Dünkü konuşmasının birkaç dakikasını tedbirlere ayırdı, 25 dakikasını bize ayırdı. Neden? Çünkü biz onun korkulu rüyasıyız.

*Varlık Fonu’nun başında niye sen varsın? Neden Sayıştay denetimine tabii değil? Borsa İstanbul’un yüzde 10’unun 200 milyon dolara satıldığı açıklandı. Bu rakam bu şirketin 15-20 aylık karına denk geliyor. Böyle bir ballı satış nerede olur? Borsa İstanbul’un rakamlarını çıkıp millete anlatacaksınız. Gerçek değeri 200 milyon mu 425 dolar mı? Neye göre 200 milyon dolar? Bunun cevabını istiyorum. Erdoğan cevap veremez. Ben Borsa İstanbul’un yönetiminden yanıt bekliyorum. 2019’da yüzde 52 karı var.

*Fettah Tamince’nin masada ne işi var? Tamince 17-25 Aralık’tan sonra Pennsylvania’ya giden, Bank Asya’ya para yatıran kişi.

*(Erdoğan’ın “Paranın rengi, dini yoktur. Para paradır” açıklamasına ilişkin) Yüksekten atıyordun, parası olanların önünde diz çöktün. Bir Allah’ın kulu da demiyor, “Bu güzel bir ifade değil” diye. Osmanlı bunu diyen yöneticiler nedeniyle battı. Duyunu Umumiye’yi kurdu. Erdoğan bunları bilir mi? Bilmez. Allah’ın cahiline neyi anlatacaksın.

*Türkiye, ekonomik bağımsızlığı açısından ciddi sorunla karşı karşıya. Her şeyi sattılar. Hangi fabrikayı yaptılar?

*Bir iktidarın başarısı yarattığı istihdamla ölçülür. İzlediğiniz ekonomi politikası işsizlik yaratıyorsa siz bir avuç tefeciye ülkeyi teslim etmişsiniz demektir

*(CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın katıldığı canlı yayında kullandığı, iktidarın orduya hakaret etti diye yorumladığı sözleri üzerine çıkan tartışma üzerine) “Ey bu CHP’nin başındaki zat. Senin vekilini Mehmetçiğe sahip çıkan bu millet asla affetmeyecektir” diyor. Ordu Mustafa Kemal’in ordusudur kimse unutmasın. Sen Süleymaniye’de askerinin başına çuval geçirildiğinde ne yaptın. “Nota ver” dedik. Ne notası.. müzik notası! Sonra kalkıp bize ordu üzerine ders vereceksin. Şehitlere, “Kelle” dedin. Sen kim ordu kim? “Asklerlik yan gelip yatmak yeri değildir” dedin. Çocuklarını neden askere yollamadın? Bedelli yaptırdın?

*Kendi ordusuna bir terör örgütüyle kumpas kuran bir başbakan var mı dünyada? Sen kendi ordusuna kumpas kuran bir başbakansın.