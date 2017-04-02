Kılıçdaroğlu yeni sistemi ‘kandırılma’yla anlattı: Ülkeyi 24 saatte ele geçirirsiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandumda ‘partili cumhurbaşkanlığı’ kabul edilirse ülkenin 24 saat içinde ele geçirilebileceğini söyledi.

BirGün’den İbrahim Varlı’ya konuşan Kılıçdaroğlu, bir kişiye çok fazla yetki verilmesinin doğru olmadığını belirterek, “Bu sistemi kimin istediğini, önerdiğini bilmiyorum. Ancak bir ülkeyi ele geçirmek istiyorsanız bundan daha iyi bir fırsat olmaz. Öyle 30-35 yıl uğraşmanıza gerek yok. Bir kişiyi ikna ettiğiniz ya da kandırdığınız takdirde ülkeyi 24 saat içerisinde ele geçirmiş olursunuz” dedi.

‘Hitler’de de seçim vardı’

Yeni sistemin ‘demokrasiden vazgeçmek’ olduğunu da belirten CHP lideri, tarihten hatırlatma yaptı: “Tek başına seçim demokrasi değil. Hitler’de de seçim vardı. Saddam’ın Irak’ında da vardı, Suriye’de de. Libya’da da vardı.”

‘Memleketin sorunları çözülmüyor’

Referandumda ‘Evet’ oyu verecek yurttaşlara da seslenen Kılıçdaroğlu, şunları sordu: “Bu anayasa değişikliği işsizlik sorununu çözecek mi? Komşularımızla bir barış havası estirmeye vesile olacak mı? Çiftçinin mazotunun fiyatını düşürecek mi? Terörü bitirecek mi? Her eve huzur, her eve bereket getirecek mi? Demokrasinin önündeki engelleri kaldıracak mı? Bu değişiklik bu sorunların hiç birine çözüm getirmeyecek. Memleketin sorunun çözmüyor, işsizliği çözmüyor, çiftçinin esnafın sorununu çözmüyor. O zaman bu değişikliği niye getiriyorlar?”