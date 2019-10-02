Kılıçdaroğlu: Yeni ekonomi programı bir IMF programı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı yeni ekonomi programının bir IMF programı olduğunu, hazırlanıp eline verildiğini savundu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, “Damat ne anlar yoksulluktan? Eski paketler işe yaramadı yenisini IMF’yle yaptılar” dedi.

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IMF’nin geçmişte dayattığı unsurların bugün de dayatıldığını belirten Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Kıdem tazminatına göz diktiler. ‘İşçi ve emekli aylıklarını hedeflenen enflasyona göre zam yapın’ deniyor öyle yapıyorlar gerçek enflasyon oranında zam yapmıyorlar. ‘Batan şirketleri kurtarın’ dendi kurtarmaya başladılar. ‘Çiftçiye düşük fiyat verin’ diyor IMF öyle yapıyorlar. Elektrik, doğalgaza zam yapıldı. Bunlar da ne denirse yaptılar.”

Hakkari’de, elektrik borcunun ödeyemediği için bir yıldır mum ışığında yaşayan aileyi anımsatan Kılıçdaroğlu, “AK Partili ve MHP’li kardeşlerime sesleniyorum. Bu durumda Saray’da oturanların sorumluluğu yok mu” dedi.

‘Kızgınlığım Saray’a değil açlığa mahkum eden partiye oy vermeye’

Çok sayıda üretici gibi Urfalı pamuk üreticisinin de perişan olduğunu söyleyen CHP lideri şöyle devam etti: “Benim kızgınlığım Saray’a değil benim kızgınlığım beni açlığa mahkum eden partiye gidip oy vermeye. Senin hakkını savunacak tek parti var, o da Cumhuriyet Halk Partisi.”

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Borçlanma Genel Müdürlüğü’nün Osmanlı’daki Düyunu Umumiye’den farksız olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, böyle bir genel müdürlüğün kurulmasının bile ekonominin ne halde olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.

‘Bari parlamentoda doğru söyle’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün, yeni yasama yılı açılışında milli iradenin tecelli ettiği TBMM’nin itibarının gözetilmesini her şeyin üzerinde tutulması gerektiğini söylediğini anımsatan CHP lideri, “Doğru mu doğru” dedi. CHP lideri, cumhurbaşkanının sonra sarfettiği “Milletimizin temsilcileri olan siz milletvekillerinin sesine hiç bir zaman yüreğimizi kapatmadık kapatmayacağız” sözlerini anımsatarak, “Bari parlamentoda doğru söyle” diye seslendi Erdoğan’a.

‘Biz diyoruz bayram haftası o diyor mangal partisi’

27’nci dönemde milletvekillerinin Meclis’te 18 bin 895 soru yöneltildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Anayasanın öngördüğü gibi 15 günde yanıt verilenler oranı yüzde 7, bugüne kadar yanıtlanmayanların oranı yüzde 61.5” dedi.

CHP lideri atanmış bakanlarının milletvekillerini kaale almadığını söyleyerek şöyle devam etti: “Biz diyoruz bayram haftası o diyor mangal partisi. Türkiye’de milli iradeyi temsil eden vekilleri adam yerine koymuyor. TRT’yi soruyorlar, getirilen çöpleri, köprülerin maliyetini soruyor vekiller yanıt alamıyor. “

Kılıçdaroğlu, yöneltilen soruların yanıtlanma sürecini takip etmemekle eleştirdiği TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a parlamentonun itibarını korumakla görevli olduğunu anımsatmayı da ihmal etmedi.

‘Deprem sonrası toplanan 36 milyar dolar nereye gitti?’

Kılıçdaroğlu’nun gündem maddelerinden biri de geçen perşembe günü Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik depremdi. 1999’dan sonra İstanbul’da deprem için 36 milyar dolar toplandığını söyleyen CHP lideri şunları söyledi: “17 yılda 36 milyar dolar para toplandı. Deprem vergileri nereye harcandı? Nereye gitti bu vergiler? 29 okul depreme dayanıklı hale getirilmemiş.”

Sıradan vatandaş, mevki sahibi biriyle eşit koşullarda yargılanacağına inanmıyor

Kılıçdaroğlu, bir ankette, “Sizce sıradan vatandaşla mevki, makam sahibi biri mahkemeye başvurduğunda eşit koşullarda yargılanır mı” sorusuna katılanların yüzde 74’ünün “Hayır” dediğini de aktardı.