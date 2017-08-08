Kılıçdaroğlu ‘yeni devlet’in mucidine köpürdü: Densiz; koyun kapının önüne

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir devlet kurulduğunu ve bu devletin kurucusunun da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen AKP eski MKYK üyesi Ayhan Oğan’a sert çıktı.

CHP’li belediyelerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, AKP’nin ‘kendisini bağlar’ dediği Oğan’ın sözlerine ilişkin, “Densiz bir kişi, ahlaksız bir kişi, tarihine saygı duymayan bir kişi. Siz bir devletin nasıl kurulduğunu biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti, acıyla kanla kuruldu. Siz kalkacaksınız, bir devlet kurduğunuzu söyleyeceksiniz” dedi.

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‘Buna cesareti sen verdin’

CHP lideri Oğan’a yeterince tepki verilmediği için Erdoğan’ı suçladı: “O ne düşünüyor acaba, tık yok. Sen bu adam hakkında ne düşünüyorsun sen? Buna bu cesareti sen verdin. Sadece o mu, bunun bir danışmanı var. Danışmanı da konuşuyor, o da diyor, 16 Nisan’da halk kendi devletini kurmak için adım atıyor diyor. Ona da bir şey yapılmıyor. Cumhuriyet saraylarda kurulmadı, zengin sofralarında kurulmadı, birilerinin önünde diz çökerek kurmadılar. Yoksullukla kurdular.”

‘Ya sahip çık, ya kapının önüne koy’

Kılıçdaroğlu, Oğan’ın sözleri kabul görmese de AKP içinde hiçbir yaptırım uygulanmadığı için de Erdoğan’a yüklendi ve şunları söyledi: “Sen yeni bir devlet kurmaktan bahsediyorsun. Hangi yüzle sen o partinin içinde kalıyorsun. Konuşmasını isterim o partinin liderinin. Sahip çıkıyorsan, adam gibi sahip çık. Sahip çıkmıyorsan tut kapının önüne koy. Başka seçeneğin yok senin. İnsanda biraz tarihe saygı olur. Bunların hiçbirisi yok.”

‘Neden hafta sonu insanlar CHP’li belediyelere gider?’

Partili belediyelere şehircilik konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, halkın dinlenmek için CHP’li belediyeleri tercih ettiğini belirtti: “Bursa, beton Bursa haline gelmiştir. Ankara yaşanamaz bir kent haline gelmiştir. Bir insan bir kentte yaşamak istiyorsa, rahatlıkla yaşamak istiyorsa, tercih edeceği kent CHP’li belediyelerin yönettiği kenttir. İstanbul’da nefes mi almak istiyorsunuz, neden hafta sonu insanlar CHP’li belediyelerin olduğu yerlere giderler. Biz şimdi bütün Türkiye’yi CHP’li belediyelerin yönettiği bir ülke haline getirmek istiyoruz.”