Kılıçdaroğlu yanıt istiyor: Kaç milletvekili ByLockçu? 100 mü, 150 mi, 180 mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarğlu, darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılmasına engel olunduğunu belirterek, Gülen Cemaati’nin haberleşme aracı olduğu söylenen ByLock’u hangi siyasilerin kullandığının açıklanması gerektiğini söyledi.

Hürriyet’ten Hande Fırat ve Rıfat Başaran’a konuşan Kılıçdaroğlu, darbe soruşturmalarını yürüten savcılara çağrıda bulundu: “ByLock listelerini kamuoyuna açıklasınlar. Madem Fetullahçılık suç, bu listeleri niye gizli tutuyorlar, süratle açıklasınlar. Açıklamamak suçtur. Bakın biz bunu istiyoruz, Fetullah’la mücadele ettiğini söyleyen iktidar ByLock kullanıcıları listelerini açıklamıyor. Neden? Kaç milletvekilleri var bunların ByLockçu; 100 mü, 150 mi, 180 mi? Onun için açıklamıyorlar.”

On binlerce öğretmen ve kamu çalışanının ihraç edildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Açıkla da, kim bunlar herkes öğrensin, siyasi ayağını bilelim. Siyasi ayağı niye yok? Bunları devlete kim yerleştirdi, paralel devlet kurmalarına kim izin verdi? Resmi Gazete’de atama listelerine bakın kimin imzası var görürsünüz. Savcıların, Cumhuriyet’in ilkelerine sahip çıkıp, paralel devlet yapılanması konusunda siyasi ayağı ortaya çıkarmak için daha cesur olmaları lazım. Savcılar görevlerini yaptıkları zaman Türkiye’de asıl o zaman Gülen örgütü ile mücadele edilmiş olacak.”

‘Evet’in vebali var

Referandum sonuçlarına da değinen CHP lideri, ‘Hayır’ çıkması durumunda halkın iktidara, ‘Fiili durumdan vazgeçin’ mesajını vereceğini söyledi: “Cumhurbaşkanı yetkileri Anayasa’da var, kimse o yetkilere itiraz etmiyor, Başbakan’ın yetkilerine de kimse itiraz etmiyor. Sorun birisinin diğerinin yetkilerine müdahale etmesi. Düşük profilli başbakandan kastedilen buydu. Cumhurbaşkanı ne derse onun talimatından çıkmıyor. ‘Hayır’ çıkarsa düşük profilin devam etmemesi lazım.”

Kılıçdaroğlu, referandumda başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliğine ‘Evet’ çıkması durumunda bugünkü tablonun ağırlaşarak devam edeceğini savundu: “Bunun bir vebali vardır. ‘Evet’ oyu kullananlar, kaosa sürüklenen bir tablonun vebalini üstleneceklerdir. Emin olun çocuklarına, torunlarına hesap dahi veremeyeceklerdir. 12 Eylül’den daha despot bir anayasa geliyor. Hiç kimsenin can ve mal güvenliği olmayacak.”

‘Devletin forsunu kullanıyorlar’

Referandum koşullarının eşitsiz olduğunu da vurgulayan CHP lideri şöyle devam etti: “Devletin forsunu, arabasını, uçağını, parasını, televizyonlarını kullanıyorlar. Biz hep kendi imkânlarımızla vatandaşa neden hayır demeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Vatandaşım şunu oturup düşünsün; partizan bir cumhurbaşkanı mı istiyor, tarafsız bir cumhurbaşkanı mı? Partizan cumhurbaşkanının Türkiye’yi felakete sürüklediğini bilsin, tarafsız bir cumhurbaşkanı da devletin sigortasıdır. Buna karar verecek vatandaş.”