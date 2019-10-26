Kılıçdaroğlu: Yahu kardeşim benimle uğraşmaktan vazgeçin, İstanbul’la uğraşın

İstanbul’da, Kemerburgaz Kent Ormanı’nın açılışını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki yıldır “Acaba Kılıçdaroğlu ne olacak” diye kendisiyle uğraşıldığını belirterek, “Kardeşim, benimle uğraşmaktan vazgeçin, İstanbul’la uğraşın. İstanbul’u, İstanbul yapın” dedi.

Fotoğraflar: İBB

Açılışta, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun anlattığına atıfta bulunarak, “Eğer burası sekiz yıllığına İBB’ye verilmişse ve buraya altı yıl niçin gelmedik? Neden temiz havayı teneffüs edemedik. Yazıktır, günahtır” diyen CHP lideri şöyle devam etti: “İstanbul’u, İstanbullunun hak ettiği şekliyle yeniden ayağa kaldırmak zorundayız. ‘Her şey çok güzel olacak’ dedik. Kimin için? Hepimiz için. İstanbul’a Ekrem başkan yakışıyor.”

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CHP lideri törene katılan eski İBB başkanları Nurettin Sözen ve Ali Müfit Gürtuna’yı da unutmadı: “Tabii hakkını yemeyelim iki değerli belediye başkanımız da burada. Onlara da şükran borçluyuz. Geçmişte de buraya hizmet eden bütün belediye başkanlarına da elbette şükran borçluyuz. Biz, hizmet eden hiç kimsenin hizmetini göz ardı etmek istemeyiz.”

‘İki yıldır bir şey yapılmamış’

“İstanbul’a milyonlarca metrekarelik yeşil alan kazandıracağımızı, 15 yeni yaşam vadisini kazandıracağımızı ifade etmiştik” diyen İmamoğlu ise altı yıl önce Orman Bakanlığı’ndan tahsis edildiğini söyledi.

5.6 milyon metrekarelik ormanlık alan için şunları söyledi: “Bir türlü tamamlanıp açılamamış. Tahsis süresi sekiz yıl. Bu sürenin bitmesine iki yıl kala, hemen bu gördüğünüz alanının 1.6 milyon metrekarelik bölümünü 29 Ekim’e yetiştireceğiz. Burası ilk tahsis edildikten hemen sonra projelendirilmiş, inşasına, imalatına da başlanılmış… İki yıldır hiçbir şey yapılmamış. Belki sayın Topbaş devam etse, açardı; bilmiyorum.”

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Hacıosman Korusu da 19 Mayıs hediyesi olacak

Maslak’taki, 1 milyon 100 bin metrekarelik Hacıosman Korusu’nu ise 19 Mayıs 2020’de açarak İstanbullulara bayram hediyesi yapacaklarını belirten İmamoğlu, orman alanlarını düzenlemeleriyle ilgili kullandıkları, “İmara değil, halka açıyoruz” sloganına yönelik tepkiler de vardı.

İmamoğlu, “Sloganımıza takmışlar ya kötü bir şey demedik ki! Hemen bir açıklama yapmışlar; ‘Orası ormandır. İmara açılmaz zaten’ diye. Biliyoruz onu biz. Biz, bir felsefeyi anlatmaya çalıştık” dedi.

Kemerburgaz Kent Ormanı’nda koşulan Gazi Koşusu’nda dereceye giren sporcular, konuşmaların ardından düzenlenen törenle, madalyalarını ve kupalarını Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun ellerinden aldı.