Kılıçdaroğlu ve Taşçı’nın telefonlarının dinlenmesi ‘hukuksuz’ bulundu

Yargıtay 4’üncü Hukuk Dairesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li RTÜK üyesi İlhan Taşçı’nın telefonunun dinlenmesinin hukuka aykırı olduğunu belirterek tazminata hükmetti.

Taşçı (sağda), Kılıçdaroğlu’nun (solda) 2017’de yaptığı Adalet Yürüyüşü’ne de katılmıştı. (Fotoğraf: Twitter/@ilhantasci)

Taşçı, gazetecilik yaptığı 4 Şubat 2009’da, o dönem partinin grup başkan vekili Kılıçdaroğlu’yla telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Kılıçdaroğlu, bir haberi kast ederek “Bombaları patlatıyorsunuz” demiş, bu görüşme Ergenekon soruşturma dosyasının eklerine konmuştu.

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Taşçı ise bunun üzerine Mehmet Murat Yönder dahil altı savcı hakkında asliye hukuk mahkemesinde tazminat davası açmıştı. Savcılar, ortak savunmalarında sözlerin şüpheli bulunduğunu, bu nedenle dosyada yer almasında sakınca görmediklerini kaydetti.

Dosyalar ayrıldı

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre davanın taşındığı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, tazminat davasının maliye hazinesine karşı açılması gerektiğini belirterek, davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini kaydetti.

Kurul, savcılardan beşinin dosyasının ağır ceza mahkemesine gönderilmesine, Yönder’in bir dönem Yargıtay üyeliği yapması nedeniyle dosyasının Yargıtay 4’üncü Hukuk Dairesi’ne gönderilmesine karar verdi.

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Tazminat kazandı

Yargıtay 4’üncü Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesi sıfatıyla savcı Yönder’in dosyasını inceledi. Yönder’in usulsüz dinleme yaptığı belirtilen kararda, maliye hazinesinden Taşçı’ya 10 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

‘Keyfi dinleme’

Kararın gerekçesinde, Kılıçdaroğlu ve Taşçı’nın dinlenmesinin hukuka uygun olmadığı, kamuoyunun dikkatini çeken bir habere ilişkin, keyfi bir dinleme olduğu kaydedildi.

Ayrıca dava dışı kişilerin görüşme içeriklerine iddianamede yer verilmesinin, suçun kanıtlanmasıyla bir ilgisinin bulunmadığı vurgulanan kararda, şöyle dendi: “Bir mahkeme kararına dayanmadığından açıkça hukuka aykırı bir biçimde özel hayatın ve hayatın gizli alanının ihlali kapsamında, ilgililerin kişilik haklarına saldırı olarak değerlendirilmiştir.”