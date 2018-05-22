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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu ve İnce Twitter’da paslaştı: Recep beyi SGK’ya bırakın!

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter’dan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ortak göndermede bulundu.

Fotoğraf: DHA

Önce Muharrem İnce Bartın’da bir grup gençle çektirdiği fotoğrafı Twitter’da  “Atlayın gençler, Çankaya’ya gidiyoruz” mesajıyla paylaştı.  Kılıçdaroğlu da hesabında bu Tweet’i alıntılayarak “SGK’nin önüne kadar Recep Bey’i de alın, emeklilik işlemlerini başlatsın:)” yazdı.

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