Kılıçdaroğlu ve İnce Twitter’da paslaştı: Recep beyi SGK’ya bırakın!

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter’dan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ortak göndermede bulundu.
Önce Muharrem İnce Bartın’da bir grup gençle çektirdiği fotoğrafı Twitter’da “Atlayın gençler, Çankaya’ya gidiyoruz” mesajıyla paylaştı. Kılıçdaroğlu da hesabında bu Tweet’i alıntılayarak “SGK’nin önüne kadar Recep Bey’i de alın, emeklilik işlemlerini başlatsın:)” yazdı.
SGK’nin önüne kadar Recep Bey’i de alın, emeklilik işlemlerini başlatsın:) https://t.co/1TyBe3TNGg
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 21 Mayıs 2018
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