Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’ndan HDP’ye, kuruluş yıldönümü mesajları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu HDP’nin sekizinci kuruluş yıldönümünü kutladı.

Fotoğraf: DHA

HDP, sekizinci kuruluş yıl dönümünü İstanbul’da düzenlediği etkinlikle kutladı. Kuruluş yıl dönümü etkinliğine davet edilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kutlama mesajı gönderdi.

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HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’a ayrı ayrı gönderilen mesajlarda Kılıçdaroğlu, “Adalete olan özlemimizin giderek arttığı bu günlerde ülkemiz demokrasisine katkı sunacağınız çalışmalarda başarılar diliyor, kuruluş yıldönümünüzü kutluyorum. Sizin nezdinizde tüm parti yöneticilerine, üyelerinize ve katılan tüm konuklara selam ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: Barışı ve kardeşliği büyütmekten asla vazgeçmeyeceğiz

HDP’nin sekizinci yıl kuruluş etkinliğine mesaj gönderen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, “Halkların Demokratik Partisi’nin sekizinci kuruluş yıl dönümü sebebiyle hem sizleri hem de HDP’ye gönül vermiş tüm partililerinizi yürekten kutluyorum” dedi ve mesajını şu ifadelerle sürdürdü:

“Daha adil ve eşit bir İstanbul için çıktığımız yolculukta adaletsizliğe ve haksızlığa karşı demokrasiden yana iradesini ortaya koyan tüm partililerinize bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Bu vesileyle barışı ve kardeşliği büyütmekten asla vazgeçmeyeceğimizin bir kez daha altını çiziyor, tüm katılımcılara en içten selam ve sevgilerimi gönderiyorum.”