Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ‘Kudüs Mitingi’ne katıldı: Filistin halkının yanındayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi tarafından Yenikapı’da düzenlenen ‘Büyük Kudüs Mitingi’ne katıldı. Kılıçdaroğlu, ABD’nin ‘Ortadoğu Barış Planı’nı ‘haçlı seferleri‘ne benzetirken, İmamoğlu da Filistin halkının yanında olduklarını vurguladı.

Fotoğraflar: CHP

ABD ve İsrail yönetimleri, geçtiğimiz ocak ayı içerisinde, ‘Yüzyılın Anlaşması’ adını verdikleri ‘Ortadoğu Barış Planı’ ve Filistin sorununa barışçıl çözüm getirdiğini savundukları bir metni dünya kamuoyu ile paylaşmıştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Jared Kushner’in hazırladığı, muhatapları arasında Filistin’in bulunmadığı anlaşmada, Kudüs, İsrail’in ‘bölünmez’ başkenti olarak nitelenmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ‘Ortadoğu Barış Planı’nın gerçekleşmesine izin vermeyeceklerini söylemişti.

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Filistin ve Lübnan’da, 1970’li yıllarda bölgeye destek amacıyla giden gençlerin mezarlarının bulunduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “1970’li yıllarda, Türkiye’nin ahlakını ve vicdanını temsile eden bizim gençlerimiz, Filistin davasının neferleri oldular. Aynı tarihlerde, Milli Görüşçüler de Kudüs mitingleri yapıyorlardı. Bu noktada, İsrail’e karşı Filistinlilerle birlikte ölüme yürümekten korkmayan Türkiye’nin yurtsever, devrimci gençlerini ve ilk Kudüs mitingini 1969 yılında Konya’da düzenleyen Milli Görüş’ün kurucu lideri merhum Necmettin Erbakan’ı, saygı ve rahmetle anıyorum.

Hepimiz; hakkın, hukukun ve adaletin hakim olduğu bir Türkiye, Ortadoğu ve dünya için mücadele ediyoruz. Her firavunun bir Musa’sı vardır. Bizler, günümüzün firavunlarına karşı her birimiz birer Musa’yız. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın.”

‘Sözde barış planı yüzyılımızın Haçlı Seferi zihniyetidir‘

CHP lideri, Kudüs’ün üç semavi din tarafından kutsal kabul edilen bir şehir olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz Müslümanlar için Kudüs; Mekke ve Medine’nin ardından üçüncü kutsal kentimizdir. Bizim ilk kıblemiz, Mescidi Aksa, Kudüs’de bulunmaktadır. Sevgili Peygamberimiz’in, Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya oradan da göğe yaptığı Miraç yolculuğu nedeniyle Kudüs, bütün Müslümanlar için özel bir yere sahiptir. Yahudiler, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar dualarını Kudüs’e dönerek yaparlar. Ve Hazreti Davut’un saltanatının yeniden tesis edileceğine inanırlar. Hristiyanlar, Hz. İsa’nın dünyevi hayatını Kudüs’te sona erdiğini kabul ederler. Dolayısıyla üç ilahi din içinde kutsal olan Kudüs’ün bir barış kenti olması gerekmektedir.

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Ancak ne yazık ki Kudüs, dinler arası gerilimlerin, din merkezi savaşların ve mücadelelerin adresi oldu. Çağımızın haçlı zihniyetiyle Kudüs, Filistinlilerin ellerinden alınmak isteniyor. 1092’de Kudüs’ü haçlıların işgal ettiklerinde yaptıklarıyla bugün yapılmak istenen aynıdır. Amerika Birleşik Devletleri başkanı Trump’ın açıkladığı sözde barış planı, yüzyılımızın Haçlı Seferi zihniyetidir. Kudüs’ün ortasına bir bomba koymuştur ama o bombanın etkisini gidermek hepimize düşüyor.”

İmamoğlu: Bu plana bu ülkede ‘evet’ diyecek yoktur

Bölgede kalıcı bir barışın sağlanmasının yanında olduklarını vurgulayan İmamoğlu da şöyle konuştu: “Hangi taraftan olursa olsun kan dökülmesine her zaman karşı çıktık. Bu plana, bu ülkede ‘Evet’ diyecek hiçbir siyasi parti ve lider yoktur. Bizler, mazlum Filistin halkına, onların kendi egemen devletlerini kurmalarına destek olmaya ve bu plana karşı çıkmaya her zaman devam edeceğiz. Kol kola, omuz omuza devam edeceğiz.

Bu tavır; aklı, vicdanı ve insanlığı olan herkes için ortak tavrı olmalıdır. Bu tavır, ne herhangi bir dinin temsilcisi olmakla, ne de herhangi bir etnisiteye ait olmakla ilgili değildir. Bu tavır; hakkaniyet ve adalet tavrıdır.”