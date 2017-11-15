Kılıçdaroğlu ve Demirtaş dahil: Meclis’e 22 vekile ait 24 fezleke daha gönderildi

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Meclis’e 22 vekile ait 24 fezleke daha gönderildi.

AA’dan Coşkun Ergül’ün haberine göre Meclis başkanlığına sunulan fezlekelerin arasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’a ait olanlar da var.

Reklam

Fezlekesi gönderilen vekiller şöyle: CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir.

HDP’li Bilgen ve Yiğitalp’in ikişer fezlekesi bulunuyor.

Son gelen 24 fezlekeyle Meclis’e ulaşan dosya sayısı 285 oldu.