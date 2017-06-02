Kılıçdaroğlu ve Akşener’den ‘uyarı’: Erdoğan her yolu deneyecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile eski MHP’li Meral Akşener bir araya geldi. Toplantıda referandumda ‘Hayır’ veren kesimlerin 2019’a kadar büyütülmesi gerektiğinin altı çizildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre iftar yemeğinde bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Akşener, referandumda ‘Hayır’ tarafındaki birliğin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı rahatsız ettiği görüşünü dile getirirken, “Türkiye’yi daha çetin bir dönem bekliyor, Erdoğan, bundan sonra bu yapıyı, yüzde 50’yi dağıtmak için her yolu deneyecek” uyarısı yaptı.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda “Demokrasi çerçevesindeki bu beraberliğin 2019’a kadar dağıtılmadan büyütülmesi gerekiyor” görüşü öne çıktı.

Demokrasi ortak paydasında birleşilmesi gerektiği ve referandum ‘başarısı’nın korunması gerektiği vurgulanan toplantıda, iktidarın otoriterleşme eğiliminin artacağı analizi yapılırken, ‘moralleri yüksek ve mücadele azmini diri tutmak, yüzde 50’yi büyütmeye devam etmek gerektiği’ kanaati dile getirildi.