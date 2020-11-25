Kılıçdaroğlu ve Akşener’den seçim çağrısı: Halkın hakemliğine başvurmak lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’den seçim çağrısı geldi. Akşener, “Biz seçim istiyoruz muhalefet olarak” derken CHP lideri, “Halkın hakemliğine başvurmak lazım” diyerek seçim isteğini dile getirdi.

Fotoğraf: AA

Kılıçdaroğlu, Akşener’i partisinin genel merkezinde ziyaret etti. İki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

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Akşener, neden seçim istediklerini şu sözlerle anlattı: “Türkiye bu halde götüremez. Likayat yok, şeffaflık yok. Hesap verebilirlik, adalet, hukukun üstünlüğü, demokrasi yok. Bunlar olmadığı için ekonomiye güven yok. Elbette biz seçim istiyoruz. Vatandaşın rahat etmesi, bu iktidar sistematiğinin gelişmesi için seçim istiyoruz. Meclis’teki sayımız bunu getirmeye yetmiyor.”

Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi: “Geçen her gün toplumun üzerindeki maliyet artıyor. Türkiye’nin hem kendi içinde hem uluslararası alan ciddi bir zafiyet yaşadığı gerçek. Türkiye’nin buradan çıkması, demokratikleşmesi, hukukun üstünlüğü kavramının dokularımıza işlemesi lazım. Diyecekler ki Türkiye’yi yönetemiyoruz, halkın hakemliğine başvurmak lazım. Halktan korkulmaz. Halk bütün sorunların çözümünde temel adrestir. Demokrasilerde kural budur, sorun varsa çözümü için halkın hakemliğine başvurusun.”

‘Gizli saklı Anayasa çalışması yapmadık’

Toplantıda, HDP’nin de aralarında olduğu dört muhalefet partisinin Anayasa hazırlama çabasına girdiklerine dair iddialara ilişkin soru üzerine Akşener, “Herhangi bir gizli saklı Anayasa çalışması yapmadık nokta” dedi.