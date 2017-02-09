Kılıçdaroğlu ‘uyardı’: Varlık Fonu gelirlerini referandum kampanyasında kullanabilirler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükumetin Türkiye Varlık Fonu’ndan (TVF) elde edilecek gelirleri referandum kampanyasında finansman olarak kullanabileceğini söyledi.

Cumhuriyet’e konuşan Kılıçdaroğlu, hükümetin Varlık Fonu’na devredilen varlıkları teminat göstererek yabancı ülkelerden borç alma yoluna gideceğini söyledi. Yabancı ülkelerin hukukun olmadığı bir ülkeye kredi açmakta tereddüt edeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Kim nasıl kredi açacak, yeterli teminat elde edebilecekler mi, bunlar belli değil. Önümüzdeki süreçte bunu daha net göreceğiz. Ama kredi bulabilirlerse bunu referandum için de kullanabilirler. Özellikle sosyal yardımları artırarak evet oylarını artırmak istiyorlar” dedi.

Başbakanlığa bağlı Türkiye Varlık Fonu’yla Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Ağustos 2016’da kurulmuştu.

Şu ana kadar BOTAŞ, Ziraat Bankası, PTT, Türksat, TPAO, Eti Maden ve Çay İşletmeleri’nin yüzde 100’ü Türk Hava Yolları’nın (THY) yüzde 49,12’si, Halkbank’ın yüzde 51,11’i, Türk Telekom’un 6,68’i, BIST’in yüzde 73.6’sı, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nda 3 milyar TL, çoğu Antalya’da bulunan 46 taşınmaz ve Milli Piyango başta olmak üzere Şans Oyunları ve Türkiye Jokey Kulübü TVF’ye devredilmişti.