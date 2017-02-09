Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu ‘uyardı’: Varlık Fonu gelirlerini referandum kampanyasında kullanabilirler

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükumetin Türkiye Varlık Fonu’ndan (TVF) elde edilecek gelirleri referandum kampanyasında finansman olarak kullanabileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’e konuşan Kılıçdaroğlu, hükümetin Varlık Fonu’na devredilen varlıkları teminat göstererek yabancı ülkelerden borç alma yoluna gideceğini söyledi. Yabancı ülkelerin hukukun olmadığı bir ülkeye kredi açmakta tereddüt edeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Kim nasıl kredi açacak, yeterli teminat elde edebilecekler mi, bunlar belli değil. Önümüzdeki süreçte bunu daha net göreceğiz. Ama kredi bulabilirlerse bunu referandum için de kullanabilirler. Özellikle sosyal yardımları artırarak evet oylarını artırmak istiyorlar” dedi.

Başbakanlığa bağlı Türkiye Varlık Fonu’yla Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Ağustos 2016’da kurulmuştu.

Şu ana kadar BOTAŞ, Ziraat Bankası, PTT, Türksat, TPAO, Eti Maden ve Çay İşletmeleri’nin yüzde 100’ü Türk Hava Yolları’nın (THY) yüzde 49,12’si, Halkbank’ın yüzde 51,11’i, Türk Telekom’un 6,68’i, BIST’in yüzde 73.6’sı, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nda 3 milyar TL, çoğu Antalya’da bulunan 46 taşınmaz ve Milli Piyango başta olmak üzere Şans Oyunları ve Türkiye Jokey Kulübü TVF’ye devredilmişti.

VİDEO | Varlık fonu ‘vücut buldu’: Halk Bankası hepimizindi ya? Şimdi benim

Financial Times: Erdoğan ekonomik büyüme umutlarını Varlık Fonu’na bağladı

Kamuyu ‘yutan’ Varlık Fonu: 9 Soruda…

CHP’li Öztrak, TVF’ye aktarılan paranın peşinde: Referandum için kullanılabilir

CHP’li Böke’ye göre Varlık Fonu ‘iflasın itirafı’: Kanunla kurulmuş bir aile şirketi

Kurtulmuş’a göre Varlık Fonu ‘operasyon’lara karşı kuruldu: Şirketler daha iyi yönetilecek

‘Alternatif Hazine’ye kaynak: Varlık Fonu’na 2.3 milyon metrekare arazi de devredildi

Kamuyu ‘yutan’ Varlık Fonu, şirketleri teminat gösterip yurt dışından kredi arayacak

Yönetimine Yiğit Bulut’un atandığı Varlık Fonu, THY ve Halk Bankası’nı da ‘yuttu’!

Varlık Fonu’na yedi kurum devredilmişti: Türkiye’nin ‘varı yoğu’ Yiğit Bulut’a emanet

Varlık Fonu’na ‘büyük devir’: Ziraat Bankası, TPAO, Türksat, BOTAŞ, BİST, Çaykur, PTT…

SON HABERLER

Bilim çölüne koşar adım

Saçmasapan şekilde yücelttikleri, yanlış yerlerini sevdikleri Osmanlı’nın bilimdeki seviyesinden çok daha geri bir duruma sürükleyecekler ellerinden gelse.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...