Kılıçdaroğlu ülkücülere seslendi: Leyla Zana’nın ‘Evet’ için çalıştığını biliyorum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ülkücülere seslendiği konuşmasında kendisinin de milliyetçi olduğunu söylerken, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın da referandumda ‘Evet’ kampanyası yürüttüğünü ileri sürdü.

Denizli’de referandum kampanyası kapsamında konuşma yapan Kılıçdaroğlu, ‘Hayır’ diyenlere iktidarın ‘terörist’ yakıştırmasına karşı çıkarak, MHP seçmenlerine seslendi.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Bu işin ülkücüsü, sağcısı yok. Ülkücü kardeşime söylüyorum; Eğer milliyetçilik çok değerli ise hiç kimse endişe etmesin bu kardeşiniz de milliyetçidir, vatanseverdir. Ben de milliyetçiyim, 80 milyon da milliyetçidir. Ama ben hiçbir yerde evet diyene suçlama getirmedim. 80 milyonun tercihinin başımın üstünde yeri var derim. Vatandaşa neden ‘Evet’ diyeceğini anlatamıyorlar. ‘Hayır diyen teröristtir’ diyorlar. Niye teröristtir? Eli silahlı dağda gezen adamı aklamış oluyorsunuz bunu söylediğinde.”

‘Leyla Zana’nın ‘Evet’ için çalıştığını biliyorum’

Konuşmasının bu noktasında sözü kısa süre önce anayasa değişikliğine yönelik sözleri MHP’ye yakın gazetelerde haber olan HDP’li Zana’ya getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Leyla Zana’nın ‘Evet’ için çalıştığını da biliyorum. Yetki kimde? Başkanda. Bu neye yol açar? Belli bir tehlikenin içine Türkiye’nin sürüklendiğini görüyor muyuz? Bütün vatanseverlerin görmesi lazım. Farklı partilerden olabiliriz ama bayrak, vatan, sevgi, güzellik demokrasi de bizim ortak paydamız. Ortak paydamızı elimizden alıyorlar. Şehitlerimizi bölmeye başladılar, ‘Benim- onun şehidi’ diye. Bunlar doğru değil iyi düşünmemiz lazım.”

Ülkücü basın haber yapmıştı

Zana, referanduma ilişkin konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitaben, “Diyor ki, ‘Bu sistem yamalı bohçaya dönmüş’. Biz 2000’li yıllardan itibaren söylüyoruz bir türlü dinleyen yok. Soruyorlar siz başkanlık sistemini istiyor musunuz? Benim için kimin başkan olduğu önemli değil, bizim için bu halkın bütün değerlerin, bütün farklılıkları için bu sistemin içeriği önemli. Bireyle uğraşırsak mevcut sistemin yaptıklarını unuturuz” demişti.

Bu sözler ülkücü camiaya yakınlığıyla bilinen basın tarafından ‘Leyla Zana’dan başkanlığa destek’ olarak yorumlanmıştı.