Kılıçdaroğlu, üç ayrı davadan Erdoğan’a 95 bin lira tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tazminat ödemeye mahkum edildi.

Mahkeme kararlarını Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın Twitter hesabından duyurdu.

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Aydın’ın verdiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu, üç farklı davada toplam 95 bin lira tazminat ödeyecek.