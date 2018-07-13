Kılıçdaroğlu, üç ayrı davadan Erdoğan’a 95 bin lira tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tazminat ödemeye mahkum edildi.
Mahkeme kararlarını Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın Twitter hesabından duyurdu.
Aydın’ın verdiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu, üç farklı davada toplam 95 bin lira tazminat ödeyecek.
Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız üç ayrı manevi tazminat davasında,
Mahkeme toplam 95 bin TL manevi tazminata hükmetti.
Yargının bu kararlarının,
düzeyli,seviyeli ve hakaret içermeyen bir muhalefet diline vesile olması en büyük temennimizdir.
— Hüseyin Aydın (@hsynaydn) July 13, 2018