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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu, üç ayrı davadan Erdoğan’a 95 bin lira tazminat ödeyecek

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tazminat ödemeye mahkum edildi.

Mahkeme kararlarını Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın Twitter hesabından duyurdu.

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Aydın’ın verdiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu, üç farklı davada toplam 95 bin lira tazminat ödeyecek.

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