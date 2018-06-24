Kılıçdaroğlu: Tutanak örneğini alana kadar sandıkları terk etmeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurttaşlara çağrıda bulunarak, “Islak tutanaklar tutuluncaya ve sizler birer örneğini alıncaya kadar sandıkları terk etmeyiniz” dedi. CHP lideri kamu görevlilerine de seslendi: “Devlet memuru olarak tarafsız olmanız gerekiyor. İşlemlerin herkesin gözünün önünde olması gerekiyor.”

Parti genel merkezinde konuşan Kılıçdaroğlu, ‘sandıkları terk etmeme çağrısı’ yaptı: “Sandıklar açıldı. Sandıklarda görevli olan bütün arkadaşlarımı şunu açık ve net söylüyorum. Demokrasiye inanıyorsanız, ki inanıyorsunuz. Steçim sürecinde orada durdunuz, dolayısıyla tutanaklar tutuluncaya kadar, birer örneği sizler tarafından alınıncaya kadar sandıkları terk etmeyin.”

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CHP lideri şöyle devam etti: “Kamu görevlilerine de şunu söylemek isterim, siz devlet memurusunuz. Tabii olduğunuz yasağın adı devlet memurları. Tarafsız olmak zorundasınız. Oy sayım işlemlerinin herkesin gözü önünde yapılması gerekiyor. Bütün yurttaşlara şunu söyleyebilirim, bu süreci büyük bir itinayla sonlandırabilirsek güzel şeyler olacak Türkiye’de ve biz yarın güzel bir Türkiye’ye uyanmış olacağız hep birlikte.”