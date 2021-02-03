Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin evlatlarını derhal serbest bırakın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasına yönelik eylemlerde gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

Prof. Dr. Bulu’nun geçen ay atanmasının ardından başlayan eylemler, önceki gün okulda, dün de İstanbul’un Kadıköy ilçesinde devam etmişti. Çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

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Twitter hesabından ‘Türkiye’nin evlatlarını derhal serbest bırakın!’ başlıklı video yayınlayan CHP lideri, hem eylemcilerin ailelerine, hem de iktidara seslendi.

Türkiye’nin evlatlarını derhal serbest bırakın! pic.twitter.com/IrOb4k3Y8w — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 2, 2021

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle: “Boğaziçi Üniversitesi’ne bir kayyum rektör atandı. Hiç kimse istemiyor. Öğrenciler istemiyor. Öğretim üyeleri istemiyor. Eski mezunları istemiyor. Zaten çalışacak kişi de bulamadı. Ama gerginlik artıyor. Çocuklarımıza şiddet uygulanıyor.

Ben bu akşam sevgili öğrencilerimize değil, onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler, aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağ duyulu hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız. (İktidara hitaben) Türkiye’nin evlatlarını derhal serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin.”