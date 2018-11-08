Kılıçdaroğlu ‘Türkçe ezan’a karşı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ezanın Türkçe veya Arapça okunması tartışmasının bir kenara bırakılması gerektiğini söyledi.

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ezanın Türkçe okunmasını talep etmesinin ardından yeni bir tartışma başlatmıştı.

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İktidar cephesi CHP’yi eleştirirken, Yılmaz partisinin disiplin kuruluna sevk edilmişti.

CNN Türk’te canlı yayına katılan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu’yla görüştüğünü belirterek CHP liderinin ezan konusundaki görüşlerini aktardı.

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Selvi’nin aktarımına göre Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Arapça ezan-Türkçe ezan tartışmasının bırakılması lazım. Arapça ezan, İslam dinimizin evrensel bir değeridir. Dünyanın neresinde okunursa okunsun, ezanın İslam’ın bir çağrısı olduğunu ifade eder. Dünyanın her yerinde de ezan Arapça okunur. Ve dünyanın her noktasında ezana saygı gösterilir. Tüm dünyada Arapça olarak okunur ve ezan okunduğunda dünyanın her tarafında saygı gösterilir. Biz politikacılar bir yerde konuşma yapıyorsak ezan okunduğunda saygımızdan dolayı konuşmamızı keser, ezanın bitmesini bekleriz. Çünkü bir toplum gelenekleri, görenekleri ve inançlarıyla yaşar. Biz CHP olarak toplumun değerlerine saygı gösteririz.”

‘CHP’nin politikasına göre hareket etmelisiniz’

CHP lideri, bu tür konuların tartışılmasından rahatsızlık duyduklarını belirterek “Halkın bu kadar sorunu varken, ezan tartışmasının açılmasını ise hiç doğru bulmam” dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP’nin 16 Nisan 1950’de Meclis Genel Kurulu’ndan ezanın aslına döndürülmesine ilişkin teklife olumlu oy verdiğini anımsatarak şu ifadeleri kullandı:“CHP’li olan CHP’nin kararlarına ve politikalarına uymak zorundadır. Herkes istediği gibi hareket edemez. ‘İstediğim gibi hareket ederim’ derseniz o zaman partiden ayrılırsınız. CHP’de olduğunuz sürece CHP’nin politikalarına göre hareket etmek durumundasınız.”