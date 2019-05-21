Kılıçdaroğlu: TRT, iktidarın militanı haline getirildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 169 çalışanını tasifye eden TRT’yi eleştirdi. TRT’nin doğru haber verme görevini yitirdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, ‘kurumun siyasal iktidarın militanı haline getirildiğini’ ve ‘havuz medyasına ayrıcalık’ yaptığını savundu.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kendisini TRT’ye davet ettiklerini belirterek şöyle devam etti: “Erdoğan ‘Yanlış yapıldı’ dedi; 20 Temmuz’da sivil darbe oldu ve TRT yine eski TRT oldu. Siyasal iktidarın kendi militanı haline getirdiği bir TRT’yle karşı karşıyayız.”

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“TRT halkındır, halkın kalmalı” sloganıyla sözü kesilen Kılıçdaroğlu, “Doğrudur. Onun için çalışacağız” diye karşılık verdi.

TRT’nin havuz medyasına sponsorluk yaptığını savunan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Yani Sabah, ATV, A Haber’e ayrıcalık sağlanıyor. Protokolü, tutanağı yok. Bütün imkanları havuz medyasına aktarıyorlar. İstediğin kadar yap kardeşim havuz medyası ne okunuyor ne de izleniyor. Sanatçıları, spikerleri sürmek aklın alacağı iş değil. Ramazan ayında insanların işleriyle niye uğraşıyorsunuz?“

CHP lideri 169 kişinin tasfiyesine ilişkin şunları söyledi: “Bir taraftan ‘İhtiyaç fazlası istihdam var’ diyerek eleman gönderiyorlar bir tarafdan eleman alıyorlar. Aralarında, değerli ses sanatçıları, prodüktörler, kameraman, muhabirler var. Mesela ses sanatçısını tarım bakanlığına gönderiyorlar. Ne yapacak onlar orada? Herkes yetiştiği alanda işini yapmalı. Bazı çalışanları sürüyorlar.”

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İşsizlik dile getirilince rahatsız oluyorlar

Daha fazla kişinin işsiz kalabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, bunun nedeninin Türkiye’nin üretimden koparılması olduğunu söyledi.

İşsizlik nedeniyle yaşanan dramatik yaşam ökülerinden örnekler veren CHP lideri, “İşsizlik bir babanın çocuğunun yüzüne bakamamasıdır” diyerek, ‘sosyete damat ve kibirli kayınpederi’nin bu haberlerin yapılmasını engellediğini savundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisi için “Şimdi de işsizliği diline doladı” dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, “Bir yılda bir sürü fabrika kapanmış. 1 milyon 376 bin kişi işsiz kalmış söylemeyecek miyim? Allah akıl fikir versin” dedi.

Demokratik hakları yeniden getireceğiz

19 Mayıs kutlamalarına da değinen Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs’ın esareti reddeden bir milletin azim ve başarı öyküsü olduğunu, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyen görkemli yolculuğun başlangıcı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bugün edindiğimiz demokratik haklardan geri düşmüş olabiliriz. Tek adam yönetiminde, başta ifade özgürlüğü olmak üzere temel haklarda geri düşmüş olabiliriz. Ancak, bizim görevimiz o hakları geri getirmektir.”

’80 milyon seni doyuruyor’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘kibir abidesi’ dediğinde tepki çektiğini anımsatan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti,: “Halktan vergi alarak ‘Onların karnını doyuruyorum’ diyorsun. Sen kimi kandırıyorsun? 80 milyon seni doyuruyor. İşsiz kalarak, yoksul kalarak… Saraydaki efuli, ejder meyvelerinin parasını kim ödüyor? Bu milletin fakir fukarası ödüyor.”

‘Bu milletin ferasetine güveniyorum’

‘Kul hakkı yiyen, Lale Devri yaşayan bir adamın’ insanların olumsuz koşullarını göremeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, İstanbul’da seçimin yinelenmesi kararı veren Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) üyelerine ‘çete’ suçlamasını yineledi. Cumhur ittifakının adayı Binali Yıldırım’la ilgili bir şey söylemek istediğini belirten Kılıçdaroğlu, “Her tür iddiayı ortaya atıyorlar” diyerek Türk halkının ferasetine güvendiğini ifade etti.