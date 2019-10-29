Kılıçdaroğlu: Toplumsal mutabakata dayalı yeni tarih okumasına imkân tanınmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kaleme aldığı yazısında, demokrasi tarihini yeni bir bakışla ele almak gerektiğini ifade etti.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan yazıda, Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerinden bahsedilerek devlet yönetimine dair sarf ettiği sözlere yer verildi.

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CHP lideri, yazısında cumhuriyetin ‘demokrasiye taç olduğunu’, şimdi ‘taç olma’ sırasının demokraside olduğuna vurgu yaptı.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: “Haliyle ülkemizi parlamenter demokrasiye ulaştıran dönem de dahil olmak üzere tüm demokrasi tarihimizi yeni bir bakışla ele almamız zorunluluktur. Aksi, parlamenter demokrasinin askeri darbeler ve askeri vesayetten medet uman siyasi ve bürokratik kadrolar eliyle bozulmuş haline dönüş olur ki bu kabul edilemez.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına giderken, dogmalardan ve ön kabullerden arınmış, özeleştiriden korkmayan ve hatta toplumsal mutabakata dayalı yeni bir tarih okumasına imkân tanıyan bir dönemi başlatmalıyız. Biz hazırız! Çünkü ‘Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Halkçı Demokratik Cumhuriyet!’ diyoruz.”