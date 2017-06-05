Kılıçdaroğlu teşkilatını uyardı: Yarın seçim olacakmış gibi çalışmaya başlamalıyız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi teşkilatını uyardı: “Yarın seçim olacakmış gibi şimdiden çalışmaya başlamalıyız.”

Hürriyet’ten Rıfat Başaran’ın haberine göre, Kılıçdaroğlu, 25 ülkeden 50 temsilcinin katıldığı CHP Yurtdışı Birlikleri temsilcileriyle iki günlük çalıştayda bir araya geldi.

Birlik temsilcileri, referandum sonuçlarıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gidilip gidilmeyeceğini ve CHP’nin 2019’a kadar izleyeceği yol haritasıyla ‘Hayır’ oylarının bir arada tutulması için nasıl bir taktik izleneceğini sordular.

AİHM’e başvuru yapacaklarını ve bu konuda parti teşkilatının kapsamlı bir çalışma yaptığını aktaran CHP lideri şöyle devam etti: “2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine hep birlikte hazırlanmalıyız. Hatta yarın seçim olacakmış gibi şimdiden çalışmaya başlamalıyız. Şimdiden seçmenlerle buluşarak onları ikna etmeye çalışın. Onların sorularını dinleyerek yanıt verin. Referandum sonrası Türkiye’de yaşananları onlara anlatın. 57 ülkede seçmenimiz var. Son günlere sıkıştırılan çalışmaların kimseye yararı olmaz.”

Referandum sürecinde bir araya gelinen sivil toplum örgütü ve seçmenlerin yeniden ziyaret edilmesini ve katılımları için teşekkür edilmesini isteyen CHP lideri, bir kez daha partililerin çalışmalarda kullanacakları dilin yapıcı ve çatışmadan uzak olması gerektiğini söyledi.