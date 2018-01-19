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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: Terör örgütlerine destek vermeseydik bunlar başımıza gelmezdi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin sınır güvenliğine değinerek “Terör örgütlerine destek vermeseydik bunlar başımıza gelmezdi” dedi.

Fotoğraf: DHA

CHP’nin Ankara’daki parti meclisi toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, hiçbir devletin sınırlarında kendisine düşman olacak bir terör örgütü istemeyeceğini söyledi.

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“Türkiye’nin Suriye politikasının yanlışlarını çok iyi biliyoruz ama kendi sınırlarımızda terör örgütü ve onun uzantılarına destek verilmesini asla ve asla kabul etmeyiz” diyen CHP lideri, Türkiye’nin sınırlarını güvenliğini sağlamanın 80 milyonun ortak görevi olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin başına bütün bu olayları açan da bu hükümettir. Suriye’nin iç işlerine karışmasaydık, silah göndermeseydik, terör örgütlerine destek vermeseydik bunlar başımıza gelmezdi” diye konuştu.

‘Hava desteği’ vurgusu

CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Afrin, El Bab gibi değildir. El Bab’da uluslararası uzlaşma vardı. El Bab’a gittik 72 şehidimiz var. Afrin’e girmek için bağırıp çağırıyorlar, önce siz diplomasiyi sonuna kadar zorlayacaksınız. Gerek (Genelkurmay başkanı) Hulusi Akar’ın gerek (MİT müsteşarı Hakan) Fidan’ın çabaları kayda değerdir. Yeri zamanı gelince eleştiririz ama çabaları kayda değerdir. Hava desteği almadan girilecek bir Afrin büyük maliyetlere yol açar. Eğer hava desteği almadan oraya asker sokacaksanız, sayın Erdoğan’a çağrımdır seni kefenle karşılayan arkadaşlarını önce oraya göndereceksin. Bu milletin fakir fukara çocuğunu oraya gönderme. Eğer diplomasi sonuna kadar zorlanırsa hava desteği de sağlanırsa sorun büyük ölçüde aşılabilir. Aksi halde sorun giderek büyür, Türkiye’ye maliyeti büyük olur.”

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