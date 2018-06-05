Kılıçdaroğlu: Telefonum dinleniyor, Filistin mitingi öncesi Saadet’i de dinlemişler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidarın telefonlarını dinlediğini belirtirken, Saadet Partisi’nin telefonlarının dinlendiğinin de son Filistin mitingi dolayısıyla ortaya çıktığını söyledi.

Hürriyet’ten Rıfat Başaran’ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Bugün telefonda konuşurken bile insanlar bir endişeye kapılıyorsa bu ülkede demokrasi yok demektir. Genel başkan olduğumdan beri benim ve parti yöneticilerimin telefonları dinleniyor zaten. Bu dinlemeler bir kişiye bilgi olarak akıyor. Hatta Erdoğan bir ara, benim için ‘Ey Kılıçdaroğlu, senin nefes alışını bile biz takip ediyoruz’ demişti. Türkiye bir istihbarat devleti oldu. İstihbarat örgütlerinin Erdoğan’a çalıştığı bir devlet oldu. Biz düşman değiliz ki bizi dinliyorsun sen. Bu özel bir hastalık aslında. Devleti yönetememe hastalığı ve kendi geleceğinden endişe duyma hastalığı. Temel Bey (Karamollaoğlu) açıkladı. Filistin dolayısıyla miting yapacaklardı. Telefonları dinlemişler, yurtdışına hemen haber veriyorlar; ‘Efendim miting yapacak muhalefet’ diye. Oradan (Londra) açıklama yaptı ‘Şu tarihte miting yapıyoruz’ diye. Düşünebiliyor musunuz?”

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Erdoğan ABD ve İsrail’i protesto için Yenikapı’da düzenlenecek mitingi 15 Mayıs’ta Londra’da açıklamıştı.