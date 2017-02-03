CHP telefon masrafıyla zirveye oturan vekilinin başkanlık divanından istifasını istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis başkanlık divanı üyelerinin bir yıllık iletişim masraflarında zirveye oturan partisinin vekili Elif Doğan Türkmen’in başkanlık divanından istifasını istedi.

Vekillerin iletişim masraflarının, yıllık 10 milyon TL’den fazla olduğu açıklanmış, ilk sırada 1 milyon 189 bin liralık masrafla CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in bulunduğu belirtilmişti.

Listenin ikinci sırasındaki vekilin 500 bin TL, üçüncü sırasında bulunanın ise ise 400 bin TL’lik harcama yaptığı öğrenilmiş, yüksek faturalardan birinin AKP’li Ahmet Gündoğdu’ya ait olduğu iddia edilmişti.

CHP’li Türkmen, durumdan haberinin olmadığını ileri sürerek şunları söylemişti: “Mesaj, ara ara da mektup gönderiyoruz. Kimden kaça aldıklarını hiç bilmiyorum. Henüz öğrendim. Çok çok üzüldüm. Çünkü Meclis’teki tuvaletin ışığını bile söndürürüm. Gerçekten şok oldum. Keşke uyarsalardı, bugüne kadar kimse söylemedi. Bu hizmetin bu kadar pahalı olduğunu bilsem kullanmazdım. Bundan sonra kontrol etmeden zaten kullanmam.”

İlk aşamada duruma tepki gösterdiği aktarılan CHP liderinin, Türkmen’in başkanlık divanından istifasını istediği açıklandı.

Divanda kimler var?

Meclis bütçesinden karşılanan vekillerin iletişim masrafı 31 bin lirayla sınırlı ancak vekillerin bu sınırı da aştıkları öğrenildi.

Sınır bulunmayan divan üyeleri ise şunlar: AKP’den İsmail Kahraman, Ayşenur Bahçekapılı, Ahmet Aydın, Fehmi Küpçü, Sema Kırcı, Ömer Serdar, İshak Gazel, Mustafa Açıkgöz, Mücahit Durmuşoğlu, Salim Uslu, Ahmet Gündoğdu, Orhan Karasayar, Erdoğan Özegen; CHP’den Akif Hamzaçebi, Elif Doğan Türkmen, Ali Haydar Hakverdi, Tufan Köse, Özcan Purcu, Emre Köprülü; HDP’den Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder; MHP’den Zihni Açba ve Erkan Haberal.