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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu ‘Tayyipler Alemi’ni paylaştı: Hapse atarak eleştirinin önüne geçemezsin

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan ‘Tayyipler Alemi’ karikatürünü paylaşarak “Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin” diye yazdı.

ODTÜ’nin bu seneki mezuniyet töreninde her yıl olduğu gibi mesaj içeren pankartlar taşınmış, bazı öğrenciler de 14 yıl önce yayınlanan bir karikatüre atıfla ‘Tayyipler Alemi’ başlıklı pankartla yürümüştü. Pankart nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ soruşturması başlatılmış, bu kapsamda dört kişi tutuklanmıştı.

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Mezuniyette açılan pankartlardan biri.

Kılıçdaroğlu bugünkü grup konuşmasında ODTÜ’lülere destek vererek şunları söyledi: “ODTÜ’nün bir geleneği vardır. Mezun olanların ellerinde vermek istedikleri mesajlar vardır. Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biridir. ODTÜ’de öğrenci olmak ayrıcalıktır. Taşıdıkları pankartlarda hakaret yoktur, zeka vardır. O pankartların farkına varmak için de zeki olmak gerekir. Zeki değilsen ben ne yapayım? ODTÜ’lüler hiçbir zaman reis, başkan gibi laflar kullanmazlar. ODTÜ’nün özelliği Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biri olmasıdır.”

“Benim Twitter hesabımdan bugün bu karikatür yayınlanacak” diyen CHP lideri şöyle devam etti: “Hitler de böyleydi, Mussolini de böyleydi, eleştiriye tahammül edeceksin. Ben bugün bütün milletvekili arkadaşlarımdan istirham ediyorum, bu karikatürü yayınlasınlar. Benim Twitter hesabımdan bu karikatür yayınlanacak.”

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