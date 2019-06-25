Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin uyması gereken yedi kuralı açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taraflı cumhurbaşkanına rağmen İstanbul seçiminde demokrasi destanı yazıldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanlarının uyması gerektiğini vurguladığı, halkçı belediyeciliğin yedi kuralını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’a belediye başkanı seçilmesine değinirken sandığa giden İstanbulluların bu demokrasi destanının kahramanları olduğunu vurguladı.

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Tüm dünyanın gündeminde İstanbul seçiminin olduğuna dikkat çeken CHP lideri CHP’liler dışında İmamoğlu’na destek veren İYİ Parti, HDP, AKP, MHP ve diğer partilere gönül veren seçmene teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu, “Mazbatayı ver mazbatayı ver İmamoğlu’na mazbatayı ver” sesleri yükselince “Verecekler, vermezlerse vallahi de billahi de yeniden seçim olsun itiraz etmem seçime gideriz” diye karşılık verdi.

Sözü sık sık ‘Hak, hukuk, adalet’ sloganıyla kesilen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun kazanmasının sadece İstanbullu değil 82 milyon için iyi olduğunu vurgulayarak, “Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırdık” dedi.

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Asıl işlerinin şimdi başladığını belirten Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına büyük görev düştüğünü söyleyerek ‘halkçı belediyecilik’ anlayışının egemen olacağını vurguladı. CHP’nin artık 82 milyonun partisi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının uyması gerektiği yedi kuralı sıraladı:

Yönettiğiniz yerdeki tüm yurttaşlara inanç ve kimlikleri nedeniyle ayrım yapmadan eşit davranacaksınız.

Hizmeti belirli zümre için değil halk için yapacaksınız.

Yönettiğiniz beldede fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapacaksınız, engelli ve dezavantajlı gruplara hizmet götüreceksiniz.

Yoksulun yanında dururken ailenin ya da kişinin yoksulluğunu asla teşhir etmeyeceksiniz, sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek.

Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz.

Belediyede yönetici atamalarında liyakatı gözeteceksiniz, partizanlık yapmayıp işi ehline vereceksiniz.

Belediyeleri adil yöneteceksiniz.

CHP’li belediye başkanlarının bu kurallara uyup uymadıklarının takipçisi olacaklarının sözünü veren Kılıçdaroğlu, demokrasinin bombadan ve füzelerden daha güçlü olduğunu savundu: “Göreceksiniz bölge ülkeleri ve İslam ülkeleri bizi örnek alacak. Demokrasi bir ülkenin onuru, gururudur. Biz bunu büyüttüğümüz için mutluyuz.”

İş yok, borç çok; dört ayda 600 bin kişi icralık oldu

Ekonomideki olumsuz tabloya değinirken havuz medyasının krizden etkilemediğini söyleyen CHP lideri, “İş yok, borç çok” dedi ve son dört ayda 600 bin kişinin icralık olduğuna dikkat çekti.

Olumsuz tablonun sorumlusunun ‘tek adam rejimi’ olduğunu savunan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Tek adam rejimi felaket getirdi… Parası olan sırtı kalın FETÖ’cülerin dışarıda diğerlerinin içeride olduğunu gördük… Vatandaş partili değil tarafsız bir cumhurbaşkanı istiyor. Yandaş medya değil tarafsız haber alabileceği medya istiyor. Vatandaş üçüncü havalimanının, köprünün kaça mal olduğunu bilmek istiyor… Tek adam rejiminin değişmesi lazım. Vatandaş ne ezen, ne ezilen hakça bir düzen istiyor.”

CHP olarak kendilerinin bu düzeni değiştirmek için hazır olduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Getirin bir kanun tek adam rejimini kaldıralım. Hep beraber güçlü demokratik sistem kuralım. Demokrasiyi yeniden inşa edelim” diyerek sözlerini tamamladı.