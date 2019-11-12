Kılıçdaroğlu: Tank-palet fabrikası beş kuruş alınmadan kiralandı; bunun adı peşkeş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya’daki tank-palet fabrikasının, 25 yıllığına Katar ortaklı BMC firmasına devrini bir kez daha eleştirerek, 20 milyar dolarlık fabrikanın ‘beş kuruş alınmadan, sıfır bedelle peşkeş çekildiğini’ söyledi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Sakarya’daki tank palet fabrikasına dair defalarca soru sordum. İhaleyi ne zaman ve nerede yaptın. Nerede yayınlandı? Öğrenmek istiyorum. Devlet sırlarını Katar Ordusu’na verdin neden verdin? 20 milyar dolarlık fabrikayı kime peşkeş çekiyorsun arkadaş? Bir de yüzde 12.5 avans veriyorsun. Kaç para aldın? Beş kuruş dahi almadan kiraladılar. Bir lira dahi almadın. 20 milyar dolarlık tank palet fabrikasını Ethem Sancak ve Katar Ordusu’na kiraladın. Kaç para aldın? Satış da değil kira da değil. Bunun adı peşkeştir; sıfır bedelle. Tarihimizde böyle bir rezalet yok. Böyle bir soygun düzeni dünyanın hiçbir ülkesinde görülmemiştir.”

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‘Damadını paketleyeceksin kapının önünce koyacaksın’

Atatürk’ün 81’inci ölüm yıldönümünde anıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Gardırop Atatürkçülüğünü anlamıyorum. ‘Mustafa Kemal’ demek üretmek demek. 1923’te İzmir İttifak Kongresi’ni topladığında bankalar, sanayi yoktu. Kırıkkale’de entegre savunma sanayi kurdu. ‘Mustafa Kemal’ demek kendi sanayisini başka ülkeye peşkeş çekmemek demektir.”

İşsizlik sorununa da değinen Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ekonomiyi iyi yönetemediğinin altını çizerek, “Damadını paketleyeceksin kapının önüne koyacaksın” dedi.

‘İŞKUR’a başvuranların sayısı yüzde 497 arttı’

2018’de İŞKUR’a başvuranlarda 2003’e oranla yüzde 497 artış olduğuna, genç işsizler diliminde yüzde 558, diplomalı işsizlerdeki artışın ise yüzde 1058 artış olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Bu rakamlar benim değil İŞKUR’un rakamları” dedi. İşsizliğin bütün kötülüklerin anası olduğunu söyleyen CHP lideri 137 bin kişinin Türkiye’de iş olanağı olmadığı için ülkeyi terk ettiğini anlattı. 8 milyon 111 bin kişinin işsiz olduğunu belirterek Kılıçdaroğlu, “17 yılda 9 milyon kişiyi iş sahibi yaptığını söylüyor. Peki Bu 8 milyon kim” dedi.

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‘8 milyonun üzerine insan ayda 673 lirayla geçiniyor’

847 bin 643 kişinin ayda bin liranın altında emekli maaşı aldığını, aylık geliri 673 liranın altında olan 8 milyon 647 bin 283 kişinin olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu parayla 30 gün nasıl geçinilir” sorusunu yöneltti.

CHP lideri şöyle devam etti: “Kişi başına gelir 10 bin doları geçmişti hani? Saray’da oturanlar 673 lirayla beslensinler. Bakalım ekmek mi alıyorlar, tuz mu? Kira mı ödüyorlar? Saray’da sosyete var. Ailece oradalar. Anne-baba, damat orada. 82 milyon bir yerde bir avuç sosyete orada. 17 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidara soruyorum. Bunun sorumlusu kim?”

‘Türkiye’nin bağışıklık sistemi çöktü’

İşsizliğin, sefaletin bu noktada olduğu bir ülkenin ‘bağışıklık sisteminin çöktüğünü’ söyleyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın bu sorunları çözemeyeceğini savundu.

Her sigortanın kullanıldığını, aile sigortasının uygulanmadığını anımsatan Kılıçdaroğlu bunun nedenini şöyle açıkladı: “Varolan iktidarın yani Saray sosyetesinin yoksulluğu gidermeye değil onları kendisine mecbur ederek oy kazanma politikası.”

‘Mal varlığını ben de biliyorum, dünya da; cevap ver korkma’

Dış politikayı eleştiren Kılıçdaroğlu, Suriye meselesinde yalnız bırakıldığını söyleyen iktidara, “Kim sana ‘Gir’ dedi” diye seslendi. “Egemen güçlerin oltasına takılırsanız size talimat vermeye başlar” diyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın, “Bu can bu bedende durduğu sürece papazı alamazlar” sözlerini anımsatarak şöyle devam etti: “Sonra papazı teslim ettileri. Bu can bu bedende duruyor. Söz nerede söz? Şeref nerede şeref? Trump mektup yazdı ‘Akıllı ol’ dedi. Sen bunu nasıl hazmediyorsun? Çünkü yuları kaptırdılar. Kardeşim senin mal varlığını ben de biliyorum bütün dünyada biliyor. Otur cevap ver korkma.”

‘Ben ‘Mektubu ver’ diyorum; o, ‘Takdim edeceğim’ diyor

Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ı ziyareti sırasında, mektubu götüreceğini anımsatan Kılıçdaroğlu, “Egemen devletler eşittir. Mektubu niye cebine koyup götürüyorsun? Büyükelçiyi çağıracaksın. ‘Bu mektup Türk milletinin şanına şerefine hakaret’ diyerek yollayacaksın. Ben ‘Ver’ diyorum. O, ‘Takdim edeceğim’ diyor” dedi.

Erdoğan’ın mektupla ilgili açıklamasında, ABD’de ‘takdim edeceğini’ söylediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Takdim arz etmek demektir. Makamı daha düşük olan takdim eder. Sizin şan ve şerefle hiçbir ilginiz yok. Eğer sen o mektubu Trump’a takdim etmek için gideceksen senin bu ülkede yerin yok. ‘Ben Trump’ın altındayım. Türkiye Cumhuriyeti Trump’ın altında’ diyor.”