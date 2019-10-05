Kılıçdaroğlu: Su üzerinden bir toplum ayrışır mı Allah aşkına!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan Hamidiye Suyu’nun bazı kamu kuruluşları tarafından ‘belediye el değiştirdikten sonra’ satın alınmamasına, “Suda bile bizi ayrıştırdılar” diyerek tepki gösterdi.

Fotoğraf: DHA

Partisinin Bolu’nun Abant ilçesindeki 27’nci dönem ikinci çalışma ve değerlendirme toplantısında konuşan CHP lideri, Hamidiye Suyu’nun, CHP’li Ekrem İmamoğlu İBB başkanı seçildikten sonra satın alınmamasına ilişkin şunları söyledi: “Suda bile bizi ayrıştırdılar. Su azizdir, su tüm canlıların ihtiyaç duyduğu mabettir. Kuran’da su geçer. Nasıl olur da suda ayrışırız? Nehir suyu, deniz suyu, gül suyu, kaynak suyu deriz. Bizim hayatımızın parçasıdır. AK Partili ve ülkücü kardeşlerimize sesleniyorum; Su üzerinden bir toplum ayrışır mı Allah aşkına. Neymiş? Hamidiye sularının sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ymiş. Ne yapalım? Hamidiye suyu içmeyelim. Su konusunda toplum ayrışır mı, bölünür mü?”

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Bugünün Dünya Öğretmenler Günü olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, KHK ile görevlerine son verilen öğretmenlerin sorunlarına değindi. Bu öğretmenlerin Ankara’da yapmak istediği toplantıların yasaklandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Yaşadıkları sıkıntıları kamuoyu ile paylaşacaklar ama yasaklıyorsunuz neden? Neden korkuyorsunuz” diyerek iktidara seslendi.

Ekonomideki ‘olumsuz gidişat’a da değinen Kılıçdaroğlu, çok sayıda şirketin iflas ettiğini, Anadolu’daki illerin büyük bir kısmının üretimden koparıldığını belirterek işsizliğin arttığını vurgulayarak, “Adıyaman’daki işsiz sayısının 50 bin artması tam bir faciadır” dedi.

Cumhurbaşkanının konuştuğunu öğrenince konuşmasını yarıda kesti

Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in getirdiği notu okuduktan bir süre sonra konuşmasına ara vererek, “Saat 14.00’ten sonra gündemdeki diğer konuları sizlerle paylaşacağım. Şimdilik gündemdeki diğer maddelere geçeceğiz. Teşekkür ediyorum” dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da aynı saatte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kızılcahamam’da konuşma yaptığını belirterek Kılıçdaroğlu’nun konuşmasına saat 14:00’te devam edeceğini açıkladı.