Kılıçdaroğlu söz verdi: Kürt sorununu dört yılda çözemezsem siyaseti bırakırım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın OHAL’in seçimden sonra kaldırılabileceği yönündeki açıklamalarına güvenmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu Kürt sorununu dört yıl içinde çözmezse siyaseti bırakacağını da açıkladı.

Kılıçdaroğlu Kanal D’de Hande Fırat ile Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu hükümetin Kandil’e yönelik operasyon başlatıldığı yönündeki açıklamalarını değerlendirirken şöyle konuştu: “Gazetelerde zaman zaman okuyoruz PKK’nın Kandil’den ayrılıp başka bir yere yerleştiğine dair. Kandil’in öteden beri PKK’nın konuşlandığı bir yer olduğunu biliyoruz. Gazeteciler, siyasiler gitti. Dolmabahçe’de oturup pazarlık yaptı. PKK hangi siyasi lidere saldırdı. Bana saldırdı bir er hayatını kaybetti. Bizim herhangi bir terör örgütüne destek verdiğimizi kanıtlasınlar, siyaseti bırakırım. Ama onlar oturdu konuştular onlarla. 16 yıldır terörü bitiremediler. Ben dört yılda çözemezsem siyaseti bırakıcağım. Çözüm akılla çözülür. Siz başkalarının telkiniyle sorun çözmeye çalışırsanız maşa olursunuz. Sorun Kandil’i almak değil, önemli olan terörü çözmektir. Siz PKK’yı bitiriyor musunuz, bitirmiyor musunuz? Bitirin gelip tebrik edeceğim. Terör örgütünü bitirmenin yolu finans kaynağını kesmektir. Siz 16 yıldır iktidardasınız bunu saptayıp kesebildiniz mi? Akılcı politikalarla terörü bitirmek mümkün. Kandil operasyonunu seçime bağlıyorum. PKK kaç yıldır Kandil’de niye gitmediler?”

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçilince 48 saat içinde OHAL’i kaldıracağını vaat ettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu “Erdoğan niye seçimden sonra OHAL’i kaldıracağım diyor. Niye seçimde ülkeyi kan mı götürecek? Ben Erdoğan’ın söylediklerine şahsen güvenmiyorum. Erdoğan’ın hafızasında boşluk var. Dün söylediklerini unutuyor” diye konuştu.