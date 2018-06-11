Kılıçdaroğlu söz verdi: Çiftçinin banka borçlarının tamamı silinecek

CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Çiftçinin bankalara borçlarından faizini değil, tamamını sileceğiz. Bunun sözünü veriyorum” dedi.

Malatya’da halka seslenen Kılıçdaroğlu, ‘namus sözü’ verdiğini söyleyerek şöyle konuştu: “Neyi ön gördüysek, neyi yaptıysak hepsini yerine getireceğiz. Buralar kayısının başkenti. Kayısıyı sadece siz yemiyorsunuz. Bütün dünya yiyor. Kayısıyı siz sadece özlemiyorsunuz bütün dünya özlüyor. Teşvik sistemini değiştireceğiz. Alan bazlı teşvik sistemi getireceğiz. Kayısı üreticisi para kazanırsa esnaf para kazanır, berberi para kazanır, lokantacısı para kazanır, kahvecisi para kazanır yani gelirinden hepimiz kazanmış oluruz. Çiftçinin yüzü gülerse hepimizin yüzü güler.”

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Kılıçdaroğlu, oy kullanamayacak çocuklara da söz verdiğini belirterek, “Onlara nitelikli okul sözü veriyorum. İyi bir okul sözü veriyorum. Demokrasi sözü veriyorum” dedi.