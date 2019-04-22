Kılıçdaroğlu: Soylu’yu içişleri bakanı olarak görmüyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asker cenazesinde kendisine yapılan saldırının ardından İYİ Parti’nin ‘Bu saldırının azmettiricisi Soylu’dur’ açıklaması sorulduğunda, “Biz onu içişleri bakanı olarak görmüyoruz” yanıtını verdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kılıçdaroğlu, Hakkari’de PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesindeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı. Kalabalıktan bir kadın ise CHP liderinin sığındığı evi kast ederek “Yakın evi yakın” diye bağırmıştı.

Reklam

GazeteDuvar’dan Özlem Akarsu Çelik’in haberine göre, Kılıçdaroğlu olayda ciddi bir güvenlik zafiyeti yaşandığını ancak bunun ‘bilinçli‘ olup olmadığının zaman içinde ortaya çıkacağın söyledi.

CHP lideri ayrıca saldırının organize ve planlı olduğunu, ellerinde de insanlara sopa dağıtıldığına dair görüntüler bulunduğunu belirtti.

Bahçeli’ye yanıt: Devlet önlem almalıydı

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamaları hatırlatılan Kılıçdaroğlu, aile ile daha önceden bir temas kurulduğunu söyledi.

Reklam

Normalde önlem alınması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Üzülerek ifade ediyorum, alınmadığını gördük” ifadelerini kullandı.

‘Soylu’yu içişleri bakanı olarak tanımlayalım mı?’

İçişleri bakanını toplumu ayrıştırmakla suçlayan CHP lideri şunları söyledi: “Onu zaten herkes biliyor ve görüyor. Sorun şu, onu içişleri bakanı olarak tanımlayalım mı tanımlamayalım mı! Bir içişleri bakanı değil ki! Çünkü içişleri bakanı dediğiniz kişi Türkiye’nin huzuru için her türlü önlemi alması gereken kişidir, içişleri bakanından beklediğimiz budur. Eğer bir kişi içişleri bakanlığı koltuğunda oturup toplumu ayrıştırıyor, kutuplaştırıyor, düşmanlaştırıyorsa ona içişleri bakanı denmez. Onun için biz onu içişleri bakanı olarak görmüyoruz. Yok öyle bir içişleri bakanı Türkiye’de. Kutuplaştırmadan, kavgadan, kandan, gözyaşından medet uman bir kişiye içişleri bakanı denmez. Onun başka bir görevi var, o görevi yapıyor.”