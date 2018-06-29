Kılıçdaroğlu Soylu’ya sert çıktı: İç savaş çağrısı yaptı, Erdoğan bunun neresinde?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP il başkanlarının ‘şehit cenazeleri‘ne katılmasının engellenmesi emrini veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun iç savaş çağrısı yaptığını söyledi.

Soylu, “CHP’nin il başkanları şehit cenazelerine katılmayacaktır, bunlara protokolde yer vermeyeceksiniz diye ben müsteşarıma talimat verdim” demişti.,

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Cumhuriyet’ten Ayşe Sayın’ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu Türkiye’nin iç huzurunu sağlamakla görevli bir bakanın, Türkiye’nin iç huzurunu dinamitlemesini asla kabul edilemeyeceğini belirterek, “Bir İçişleri Bakanı bu talimatı eğer başına buyruk verdiyse derhal istifa etmelidir. Açıkça Türkiye’ye bir iç savaş çağrısı yapıyor bununla, iç savaş çağrısı!” sözleriyle tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, şu görüşleri dile getirdi: “Ya bu ülkede kala kala şehitleri mi bölmek kaldı? Şehitler milletin şehididir. Toplumun her kesimi şehitlere sahip çıkmak zorundadır. Şehitler bizim şehitlerimiz, siz şehitleri nasıl ayrıştırabilirsiniz, bölebilirsiniz? Zaten 15 Temmuz şehitleri ve diğer şehitler” diye birinci ayrımcılığı yaptılar, ki “CHP’nin il başkanları katılmayacak…” Ne demek katılmayacak? CHP’nin il başkanları da CHP’liler de katılacak! Bu açıkça Türkiye’yi bölme, terörize etme ve Türkiye’yi yönetilemez hale getirmektir. Şehitlerin siyasete malzeme edilmesi kadar yanlış bir şey yoktur. ”

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kastederek, “AK Parti genel başkanı bu söylemlerin neresindedir?” diye soran Kılıçdaroğlu, bu konuda yanıt beklediklerini bildirdi. Erdoğan’a, “Onlar da acaba içişleri bakanı gibi düşünüyorlar mı, yoksa İçişleri Bakanı CHP’ye çatarak kendisine bir koltuk arayışı içinde mi?” sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, bu konudaki tavrını net olarak ortaya koyması çağrısında bulundu.

Her siyasi parti temsilcisinin şehit cenazelerinde yeri olduğunu ve siyasi iradenin bunu engelleyemeyeceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Şehit cenazelerinin gelmemesini sağlamakla görevli bakan, şehit cenazelerine katılmamazı engellemeye çalışıyor. Hiçkimse bizim şehidimize karşı son görevimizi yapmayı, şehit cenazelerine katılmamızı engelleyemez” görüşünü dile getirdi.