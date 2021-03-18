Kılıçdaroğlu: ‘Siyasi partilerin kapatılması’ süreci geride bırakılmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘siyasi partilerin kapatılması süreci’nin geride bırakılması gerektiğini belirtti. CHP lideri, HDP’nin kapatılmaması yönünde mesaj verdi.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

Yargıtay başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) dün dava açmıştı.

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Partisinin Tekirdağ il başkanlığı binasının açılışı için online düzenlenen törene katılan CHP lideri, Anayasa’da “Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır” dendiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, bunun, her siyasi partinin, siyasi, ekonomik ve toplumsal görüşleri kendisine göre yorumladığı ve kamuoyuyla paylaştığı anlamına geldiğini dile getirdi.

CHP lideri şöyle devam etti: “Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini almayan siyasi partiler tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız, eğer demokrasiyi savunuyorsak.”

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‘Demokrasi, özgürlüğü savunmaktır’

Kılıçdaroğlu, kendi partilerinin de kapatıldığını, cumhuriyetin kurulduğu yıllarda tüm kentlerde binalarının bulunduğunu, tümüne el konduğunu ifade etti.

CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama biz demokrasi mücadelesinden vazgeçmedik. Demokrasiyi savunmak insan haklarını savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak özgürlüğü savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak insana saygı duymak demektir.”