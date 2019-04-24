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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: Siyasi baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asker cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili, “Siyasal bir baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz” dedi.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu, Hakkari’daki PKK saldırısında hahayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesinin Akkuzulu Mahallesi’nde cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı.

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Ankara’da gazetecilere konuşan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: “Bütün bu gerginlikleri aşacağız. Baharın gelmesine çaba sarf edeceğiz. Bahar geldi. Biz bu baharı Türkiye’nin dört bir yanına yayacağız.”

CHP lideri bir soru üzerine, “Siyasal bir baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Ben bile bir cumhurbaşkanı olarak herhangi bir şehit evi ziyaretinden önce gidişim orayı rahatsız eder mi diye soruyorum” demiş ‘PKK’yla el ele gezen siyasi örgütle kol kola veren siyasi partiler’in cenazeye giderken dikkatli düşünmesi gerektiğini söylemişti.

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Kılıçdaroğlu ise Erdoğan’a muhtar ve aileyle görüştüğünü söyleyerek yanıt vermiş, “Kiminle görüşülecek, herkesle görüşüldü” demişti.

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