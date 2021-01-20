CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetçilerin gazetecileri hedef göstermesini doğru bulmadığını söylerken, “Olanlar 80 öncesini çağrıştırıyor” dedi.

Fotoğraf: AA

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, geçen günlerde saldırıya uğramıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Karar yazarlarına ‘gözdağı’ olarak değerlendirilen bir mesaj yayınlamıştı.

Reklam

Sözcü’den Deniz Zeyrek’e konuşan Kılıçdaroğlu, “Siyasetçilerin gazetecileri hedef göstermesini asla doğru bulmam” ifadesini kullandı.

CHP lideri, siyasetçinin gazetecinin yazdığını eleştirebileceğini, yanlış bulabileceğini belirterek, “O zaman ararsınız, konuşursunuz, yazılanın söylenenin yanlış olduğunu söylersiniz, doğrusunu anlatırsınız” dedi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Olanlar 80 öncesini çağrıştırıyor. Gazetecilerin düşmanlaştırılması, hedef gösterilmesi doğru değil. 80 öncesini yaşayan biz siyasetçilerin buna özellikle dikkat etmemiz lazım.”