Kılıçdaroğlu ‘şimdilik susuyor’muş: Bakan Albayrak’ın Irak’ta ne yaptığını biliyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak için “Irak’ta ne yaptığını biliyoruz” derken, ‘vakti geldiğinde’ her şeyi açıklayacağını söyledi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, sözlerine konuşmayı takip eden Mülkiye öğrencilerine seslenerek başladı: “Türkiye’yi yönetenler oradan çıkarlar. 12 Eylül’de görevlerine son verilen hoca sayısı 127. 20 Temmuz darbesinden sonra görevine son verilen hoca sayısı 4811. Kapının önüne koydular.”

‘Albayrak kulağına küpe etsin’

Daha sonra sözü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’a getiren CHP lideri, bakanın Irak’ta ‘ne yaptığını bildiklerini’ söyledi. Ancak Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin gündemi olmadığı için şimdilik susuyoruz. Berat Albayrak kulağına küpe etsin, zamanı geldiğinde söyleyeceğim” dedi.

RedHack’in sızdırdığı maillerde, Kürdistan Bölgesel Yönetimi petrollerini taşıyan Powertrans adlı şirkette Albayrak ‘söz sahibi’ olduğu görülmüş, öyle ki işe alınacak personelden işçilerin günlük yemek giderine kadar her şeyin kendisinin onayına sunulduğu ortaya çıkmıştı. Aynı mailler daha sonra Wikileaks tarafından da yayınlanmıştı. Diken’in ilgili haberlerine sansür getirilmişti.

Hürriyet gazetesinin Washington temsilcisi Tolga Tanış’ın, önceki yıl piyasaya çıkan ‘Potus ve Beyefendi’ adlı kitabında yer alan belgelere göre de Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki petrolü taşıma işini 2011’den itibaren Powertrans adlı şirket üstlenmişti. Belgelerde, Albayrak, Powertrans adlı şirketin ortaklarından biri olarak görünüyordu.

‘Alın çocuklarınızı da gidin Rakka’ya’

Referanduma götürülen anayasa değişikliğindeki milletvekili yaşını 18’e düşüren maddeyi hatırlatan Kılıçdaroğlu, Rakka’ya düzenlenmesi planlanan operasyona değindi: “Ankara’daki beylerin çocukları hiç askere gitmez. Ama garibanın çocukları El Bab’a gider. Terörle mücadele eder. Şimdi ‘Rakka’ya gideceğiz’ diyor. Alın çocuklarınızı da gidin Rakka’ya. Biz de alkışlayacağız.”

Erdoğan’a birden fazla teşekkür

CHP lideri konuşmasına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a birden fazla teşekkür ederek devam etti: “Sayın cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Meydan meydan dolaşıyor, biz hayatta 18 yaşı anlatamazdık, o anlattı. Ben anlatsaydım koro halinde üstüme gelirlerdi, cumhurbaşkanına diyemiyorlar ama bunu. Dişleri sökülmüş Meclis’in, al maaşı otur yerine. 500 neyine yetmiyor, neden 600’e çıkarıyorsun. Eğer 600’e çıkarıyorsa ve sen de ‘Hayır’ diyorsan, sen de hayırlı bir iş yapacaksın.”

CHP lideri, Erdoğan’ın “Bu yetkileri tek kişide topluyoruz” ve “Bu mücadeleyi şahsım için verecek kadar karaktersiz değilim” açıklamalarına da teşekkür etti.

“Neresinden tutarsanız dökülüyorlar” diyerek sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a çağrı yaptı: “Açıkça ‘Evet’ için meydanlara çıktığını açıkla. En azından dürüst ol.”

CHP lideri son olarak Başbakan Binali Yıldırım’a seslendi: “Siyasi partiler yasasını değiştirmeye var mısınız? Yüzde 10 seçim barajını kaldırmaya var mısınız?”