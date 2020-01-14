Kılıçdaroğlu: Eli silahlıyı hoca yapıyorsun, eli kalemliyi ‘bildiri imzaladı’ diye atıyorsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, barış bildirisini imzaladıkları için üniversiteden atılan akademisyenlerin mağduriyetinden bahsederken, “Elinde silah tutanı hoca yapıyorsunuz, elinde silahla Ankara Üniversitesi’ne yürüyen adamı hoca yapıyorsunuz” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri, 2016’da, hukuk fakültesi öğrencisiyken elindeki silahı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne doğrultmuş halde verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan Murat Anıl Varol’un asistan olarak atanmasına tepki gösterdi. Barış bildirisini imzaladılar diye yüzlerce akademisyenin üniversiteden atıldığını anımsatan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Hak arama mücadelesini sürdürüyorlar. Elinde silahla Ankara Üniversitesi’ne yürüyen adamı hoca yapıyorsunuz. Kalemi olanı atıyorsunuz. Nasıl olur da elinde silah tutan, üniversiteye doğru nişan alan birini hoca yapıyorsunuz? Akla ve mantığa davet ediyorum.”

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Salonda gazilerin olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Şehitlerin, ailelerinin ve gazilerimizin hakkını savunmak görevimiz. Gazilerin elinden hakları alındı. Onların haklarını korumak devletin görevi” dedi.

CHP lideri şöyle devam etti: “Benim verilecek hesabı yok ama kibir abidesi zatın vardır. Kime? Trump’a. Trump, ‘Mal varlığını biliyorum’ diye tehdit etti mi etmedi mi? Benim malvarlığımı araştırmazsan namertsin. Benim verilecek hesabım yok. Bir başka ülkenin devlet başkanı Türkiye’nin en önemli koltuğunda oturan zatı tehdit ediyor o susuyor. Devleti yönetecekseniz temiz olacaksınız. Malı götürdüğünüz andan itibaren egemen güçler tehdit eder.”

Basın özgürlüğüne de değinen ve Basın İlan Kurumu’na “Şu gazeteye ilan verme” dendiğine değindi; bazı gazetecilerin basın kartlarının yenilenmemesini eleştirdi.

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Sözcü Gazetesi’ne teşekkür

Yüzlerce gazetecinin hapiste olduğuna dikkat çeken CHP lideri, Sözcü gazetesine açılan davanın çok ilginç olduğunu vurgulayarak, yazar ve yöneticilere verilen cezaları sıralayıp şöyle devam etti: “Zaman gazetesinin kapatılmasından sonra örgüt tarafından algı faaliyetleri Sözcü Gazetesi aracılığıyla yapılmıştır. Bilirkişi raporunda böyle bir şey yok. İddianamede yok. Buradan basınımızın amiral gemisi olan Sözcü’ye şükranlarımızı sunuyoruz. Hiçbir baskıya boyun eğmedikleri için.”

‘Havuz medyasının tirajı gerçeği yansıtmıyor’

Havuz medyasının gerçeği yansıtmadığı halde 100 bin tirajımız var diye Basın İlan Kurumu’ndan ilan aldığını belirten Kılıçdaroğlu, “Evrensel, Birgün’ün tirajı gerçektir. Savcılar da bilir ama üstüne gidemez” dedi.

‘İdlib’den gelenlerin hepsini Saray’a al’

Suriye’de bombardımanlar nedeniyle İdlib’den binlerce kişinin daha Türkiye’ye yöneldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Hepsini Saray’a al” diye seslendi.

‘Biz söyleyince dinlemiyor, Putin’in yanında imza atıyor’

Hükümetin dış politikasını bir kez daha eleştiren ve CHP’nin yıllar önce açıkladığı noktaya gelindiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Biz söyleyince dinlemiyor. Putin’in yanında imza atıyor. Ben mi bilmiyorum sen mi bilmiyorsun dış politikayı” dedi.