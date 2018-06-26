Kılıçdaroğlu: Seçimin tek kaybedeni AK Parti, duvarın bir kısmını yıktık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısının ardından konuştu.

CHP lideri, sözlerine oy kullanan seçmenlere ve süreçte çalışan partisinin teşkilatına teşekkür ederek başladı.

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Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları:

“OHAL vardı, baskılar vardı, Bıçaklanan arkadaşlarımız vardı. Bunlar yılmadan görevlerini yaptılar.

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Devletin bütün imkanlarını kullandılar. Valisi, kaymakamı, medyası… Daha önceki seçimlerde içişleri, adalet ve ulaştırma bakanları tarafsızlık için istifa ederlerdi. Hiçbiri etmedi. CHP örgütlerinin hangi koşullarda zor gerçekleştirdiğini bütün dünyanın bilmesini isterim. Toplumun üzerindeki ölü toprağını, korkuyu ve sindirmeyi kaldırdılar.

(CHP teşkilatı) AKP’ye yedi puan kaybettirdiler. Tüm baskılara, şantajlara rağmen. 49.5 olan oyları, 42.5’a düştü. Bu bizim için önemli bir başarıdır. Bu seçimin tek kaybedeni AK Parti. Parlamento çoğunluğunu kaybettiler.

Hangi süreçlerden bugüne geldiğimizi de herkesin bilmesi lazım. Daha seçime girmeden önce iktidar partisinin demokrasiye kumpas kurduğunu fark ettik. Bir siyasal partinin seçime girmesini engellemek için her yolu denediler. Ama o kumpası bizler bozduk. Bir siyasal partinin önünü açtık. Rakibimiz olan bir siyasal partinin seçime girmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu bizim demokrasiye aşık olduğumuzu gösterir.

‘Millet ittifakı’ bizim tarihimizin en önemli demokratik kurumlarından birisi olacaktır.

Gönüllüler, demokrasiden yana olan bütün partiler ve örgütümüz sandıklara sahip çıktı. Her oyun üzerinde titredik. Ve demokrasimize sonuna kadar sahip çıktık.

Sağlıklı işleyen bir demokraside sandık güvenliği diye bir şeyden söz edilmez. Çünkü herkes görevini yapar. Ama bu konuya ağırlık verdik ve güzel sonuçlar elde ettik. Orta Anadolu’da CHP’nin sesi daha gür çıkacak. Uzun zamandır milletvekili çıkaramadığımız yerlerden milletvekili çıkardık.

Bir şeyi daha gerçekleştirdik. Eskiden iktidarın istediği iki partili bir parlamentoydu. Bütün renkleri parlementoya taşımayı başardık. Yüzde yüz mü? Hayır ama önemli bir kısmı.

(‘Erdoğan’ı tebrik ettiniz mi?’ sorusuna) Demokrasiye inanmayan bir adam tebrik edilemez. Yasama-yargı-yürütmeyi kendine bağlayan biri tebrik edilemez. Nesini tebrik edeceğim? Bir partinin genel başkanı mahkemelere hakim tayin ediyor. Nesini tebrik edeyim? Dikta heveslisi olan biri tebrik edilmez. Hangi başarıyı elde etti. ‘Topal ördek’ durumunda.

(‘Seçimde hile var mı?’ sorusuna) Seçim sonuçlarında her şey olabilir. Ama bakın az önce söyledim, bütün sandıkların güvenliğini sağlamak için örgütler, partiler ve bir gönüllü ordusuyla çalıştık. Demokraside hile var, seçimde değil. Eşit şartlarda olmadı, eşit şartlarda bir mücadele olmadı. Bir mazeret olarak ileri sürmüyorum. Ama ortaya konulan hileli tabloya dikkatinizi çekmek için söylüyorum.

İnce’nin performansına katkı verdik. Yerinde ve doğru bulduk. CHP’den fazla oy alması kadar doğal bir durum yok.

(AKP sözcüsü Mahir Ünal’ın ‘İnce CHP’nin doğal lideri’ çıkışına) Mahir Bey kendi partisinde darbe yapıldığı zaman neredeydi acaba? Biz birilerinin talimatıyla el kaldırıp indiren bir parti de değiliz. Sayın Ünal dönüp kendisine baksın. CHP’nin bütün üyeleri, kendi aramızda oturur konuşuruz, tartışırız da.

Partide ne olup ne biteceğine partililer karar verecek. Koltuk sevdası olanların partimizde yeri yok.

Duvarın bir kısmını yıktık. Yerel seçimde duvarın kalan kısmını yıkacağız. Çok daha güçlü bir sonuç elde edeceğiz, bir tarafa yazın. Bütün veriler bunu gösteriyor.”