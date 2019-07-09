Kılıçdaroğlu: Sayın rektör öğrencileri dinleyin, dünyayı bizden iyi sorguluyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ Kavaklık’taki, öğrencilerin karşı çıktığı yurt inşaatı ve polisin dünkü müdahalesini değerlendirirken, üniversitenin rektörüne şöyle seslendi: “Sayın rektör, öğrencilerinizi dinleyin, onlar benden ve senden daha iyi dünyayı sorgulayan çocuklardır.”

Fotoğraf: DHA

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri, ODTÜ’nün Türkiye’nin göz bebeği üniversitelerden biri olduğuna değinerek şunları söyledi: “Hepimiz genç olduk. Onların isyanını anlamamız lazım. İsteklerine kulak kabartmalıyız. Çocuklar ne istiyor?… Bunlar geleceğin kaymakamı, mimarı; sevgiyle hoşgörüyle yaklaşmamız lazım.”

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Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sorunu çözmek, ODTÜ yerleşkesindeki gerginliğe son vermek amacıyla dillendirdiği, “Ben yurt yapacağım” sözünü anımsatan Kılıçdaroğlu, “Onlar bizim evlatlarımız. Mansur başkanın sesine kulak verin” dedi.

SETA düşünce kuruluşu değil iktidarın borazanıdır

SETA’nın ‘Uluslararası Medyanın Türkiye Uzantıları’ başlıklı raporuna da değinen CHP lideri, “Bu rapor gazeteciyi fişliyor. Böyle raporlar hazırlarsanız haberi kimden alacağız? SETA denen kuruluş iktidarın beslediği bir kuruluştur” dedi. Gazetecinin, ‘yürekli’ insan olduğunu, ‘paranın ve baskının önünde diz çökmeyeceğini’ dile getiren Kılıçdaroğlu, raporun sarayın talimatıyla hazırlandığını öne sürerek, “SETA bir düşünce kuruluşu değil iktidarın borazanlığını yapan bir kuruluştur. Rapor yazmışlar hiç önemli değil” görüşünü savundu.

Kalemini satmayan gazeteciler önünde şapka çıkardıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, o gazeteciler arasında CHP’yi ağır eleştirenlerin de olduğunu belirterek, “Sarayın önünde diz çökmüyorsa başımızın üzerinde yeri var” dedi.

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‘Çaya, şekere MB başkanı mı zam yaptı?’

Merkez Bankası’nın (MB) başkanının görevden alınmasına ve Kılıçdaroğlu, basındaki ‘bağımsızdır-bağımsız değildir’ tartışmalarına da değinerek, MB’nin kağıt üzerinde bağımsız olduğunu savundu. “Kendi beceriksizliğini bir bürokratın üzerine yıkıyor” diyerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderme yapan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “İlk toplantıda faizi sıfıra indirsinler. Alkışlarım ve Erdoğan’ın literatüre girmesi için kampanya başlatırım. Yağa, ete, süte, çaya MB başkanı mı zam yaptı. Sen yaptın kardeşim. Yemezler...”

11-22 Temmuz 1995 tarihlerinde Srebrenitsa’da 8 bin 372 Boşnağın katlediğidiği katliama da değinen CHP lideri, “Geçen yüzyılın en büyük ayıplarından biridir” diyerek 8 Temmuz 2018’de Çorlu’da yaşanan tren kazasının yıldönümü olduğunu anımsattı.

CHP lideri, sekizi çocuk 25 kişinin öldüğü kazada yakınlarını kaybedenlerin adaletin tecelli etmesini istediğini belirterek, polisin ailelere müdahale ettiğini anımsattı ve devam etti: “Biber gazlarını sıkarak, copları indirerek adalet arayışından vazgeçiremezsiniz. Hangi anneye ‘Çocuğun öldü ama sen adalet arayamazsın’ diyebilirsiniz. Aileler suçlu gibi muamele gördüler. biz bu olayın takipçisi olacağız. “

‘2 bin 750 mevsimlik işçinin parasını ben vereceğim’

Salonda mevsimlik orman işçilerinin olduğunu söyleyen CHP lideri, bu işçilerin beş ay çalıştığını, bakanlık isterse dokuz ay da çalışabileceklerini söyleyerek, “Bu yönde bir talep oldu. Bakanlık 4 binine izin verdi. 2 bin 750 kişiye izin vermedi. Eğer bütçeden para bulamıyorsunuz. Vallahi bana söyleyin bu işçilerin maaşlarını ben ödeyeceğim” dedi.