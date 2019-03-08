Kılıçdaroğlu: Sarıgül Eyüpsultan’ı istemedi; İstanbul, Ankara, Bursa ve Mersin’i alacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiden istifa edip DSP’ye geçen Mustafa Sarıgül’e İstanbul’un Eyüpsultan ilçesini teklif ettiklerini ancak kabul etmediğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Kanal D’nin yayınında konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın halkla ilişkisi olmadığını, üç bin kişilik koruma ordusuyla gezdiğini söyledi.

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“Hani sen halk adamıydın? Badem sütüyle beslenecek beyefendi” diyen CHP lideri, kendisinin herkesin hakkını savunacağını dile getirdi.

CHP’den DSP’ye gidenlerin olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, bunu etik bulmadığını kaydetti. CHP lideri, DSP’den Şişli adayı olan Sarıgül için de “Sarıgül’e ‘Eyüp belediye başkan adaylığını verelim’ dedik, ‘İstemiyorum’ dedi. Kendi takdiridir. Herkes şunu çok iyi bilmeli. Bir kişi başarılı ise… (İstanbul adayı Ekrem) İmamoğlu Beylikdüzü belediye başkanımızdı… Yoksa ‘Ben aynı belediyeye aday olayım…’ Bir şey çıkmaz” ifadelerini kullandı.

İstanbul, Ankara, Bursa ve Mersin’de belediyeleri kazanacaklarını savunan CHP lideri, olağanüstü kurultay olup olmayacağına dair soruya şu yanıtı verdi: “O zaman göreceğiz. Bu kadar sorun varken, hangi vatandaş ‘CHP kurultay yapacak mı yapmayacak mı’ diye düşünür? Vatandaşların böyle bir derdi yok. CHP kurultay yapsa ne olur, yapmasa ne olur… Yeri zamanı gelir, yaparız kurultay. Biri genel başkan olur. Normal bunlar.”

