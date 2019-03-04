Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa ve Adıyaman’da Saadet’i destekliyoruz, HDP’yle işbirliği yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa ve Adıyaman’da Saadet Partisi’nin adayını destekleyeceklerini söyledi.
Habertürk TV’de soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, HDP ile temaslarının olmadığını, işbirliği de yapmadıklarını dile getirdi.
CHP lideri, Türkiye’nin değil siyasetçilerin beka sorunu olduğunu aktararak ekonominin seçimde belirleyici olacağını kaydetti.
İYİ Parti’yle yasal ittifak yaptıklarını anımsatan Kılıçdaroğlu, “Biz asıl ittifakı sandıkta yapıyoruz. Eğer bir ittifak olacaksa bu ittifakı sandıkta yapacağız” dedi.
CHP lideri, AKP’lilerin ve ülkücülerin de CHP’ye oy vereceğini savundu.
Kılıçdaroğlu, İstanbul adayları Ekrem İmamoğlu’nun kazanacağını belirterek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le ortak miting yapacaklarını ifade etti.