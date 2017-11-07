Kılıçdaroğlu, Sabah yazarı Engin Ardıç’a çıkıştı: Şaklaban

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramlara katılan gazilere yazısında ‘şaklaban‘ diyen Sabah yazarı Engin Ardıç’a “Sensin şaklaban” diye çıkıştı.

Ardıç ‘Çakma gaziler‘ başlıklı 1 Kasım’daki yazısında gazilerin Cumhuriyet Bayramı’nda kalpak ve ay yıldızla sokağa çıkmasını eleştirirken, “Benim dedelerimden biri de büyük bir ihtimalle Viyana kuşatmasına katılmıştı, yeniçeri kılığına mı gireyim? 15 Temmuz gazileri törenlerde kılık değiştirmediler, kendilerine ‘şekil’ yapmadılar. Çünkü şaklaban değillerdir” diye yazmıştı.

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Kılıçdaroğlu grup toplantısında yaptığı konuşmada şöyle dedi: “Havuz medyasından bir köşe yazarı gazilere şaklaban diyecek kadar aklını yitirmiş. Aslında kendisi şaklaban. Sen bu kelimeyi kullanamazsın diye kapının önüne mi koyacaklar? Merak ediyorum. Bir şaklaban bir gazetede yazı yazamaz. Gazilere sahip mi çıkacaklar, yoksa geçmişte şehitlere kelle dedikleri gibi aynı tavırlarını sürdürecekler mi? Sensin şaklaban.”