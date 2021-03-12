Kılıçdaroğlu: Reform paketinde Saray’la ilgili tek cümlelik tasarruf var mı?

“23’üncü kere ekonomik paket açıkladılar” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hiçbir Osmanlı padişahına nasip olmayan saraylarda oturuyorlar, 10’a yakın sarayda oturuyorlar, bu saraylarla ilgili tek cümlelik tasarruf var mı? Yok” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı’nda hükümetin yeni reformlarını açıklamıştı.

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“Saraylardan reformlar ancak bu kadar olabiliyor…” diyerek Twitter üzerinden reform açıklamalarına tepki gösteren Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “Sevgili halkım, ekonomik paket açıkladılar. Kaçıncı biliyor musunuz? 23’üncü paket. Sözde, ekonomide reform yapacaklar. Allah aşkına, açıklanan bu pakette ‘İşsize iş bulacağız’ diye bir cümle var mı?

‘Beşli çete’ye dünyanın parasını ödüyoruz, oradan bir tasarruf var mı? Oradan da yok. Bunların ekonomide reform yapacak halleri de yok. Dağılmış vaziyetteler. Bize inanın ve bize güvenin. Reform nasıl olurmuş, halkın çıkarı nasıl korunurmuş, işsize iş nasıl bulunurmuş… O bizim işimiz. Onu biz yapacağız.”